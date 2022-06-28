28 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

80 лет назад (1942-2020) родился АБДУЛЛАЕВ Калык Абдуллаевич - общественный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Ташкентский политехнический институт, инженер-электрик (1963); Академию народного хозяйства при Совете министров СССР, руководитель предприятий и организаций (1987); Академию общественных наук при ЦК КПСС, партийное и советское строительство (Москва) (1988).

Трудовая деятельность: с 1963 года - инженер, старший инженер, старший мастер службы релейной защиты и автоматики районного управления «Южказэнерго»; с 1968 года - начальник службы режимов, заместитель начальника Центральной диспетчерской службы районного управления «Южказэнерго»; с 1969 года - начальник службы режимов Объединенного диспетчерского управления Минэнерго КазССР; с 1974 года - главный инженер энергосистемы «Южказэнерго»; с 1978 года - управляющий районным управлением «Южказэнерго»; с 1982 года - первый заместитель министра энергетики и электрификации КазССР; с 1986 года - заместитель председателя Совета министров КазССР - председатель Государственного планового комитета КазССР; с 1990 года - первый заместитель председателя Совета министров КазССР, председатель Государственного планового комитета КазССР; с 1991 года - заместитель Премьер-Министра КазССР, председатель Государственного планового комитета КазССР; с 1992 года - заместитель Премьер-Министра РК, председатель Национального агентства РК по иностранным инвестициям; с 1992 года - президент, председатель правления АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент», председатель Административного совета свободной торговой зоны «Атакент»; с 1995 года - председатель Государственного комитета РК по сотрудничеству со странами СНГ; с 1996 года - советник Президента РК; с 1997 года - аким ЮКО; с 2000 года - председатель Совета директоров АО «Казахстанский центр делового сотрудничества «Атакент»; с 2004 года - председатель Совета директоров АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч. Чокина».

Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью «Самрук» 2-й степени (2007).

65 лет назад (1957) родился ЖАМИШЕВ Болат Бидахметович - председатель общественного социального фонда «Қазақстан халқына».

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1981), экономист.

Трудовая деятельность: агроном совхоза (1981-1984); аспирант, младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, ученый секретарь КазНИИ экономики и организации агропромышленного комплекса (1984-1992); референт, заместитель председателя исполкома Конгресса предпринимателей Казахстана (1992-1993); заместитель директора департамента экономических исследований и прогнозов, директора центра перспективных исследований, директора департамента исследований и статистики Национального банка РК (1993-1997); директор Национального пенсионного агентства Министерства труда и социальной защиты населения РК (07.1997-11.1997); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (1997-1999); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (1999-2001); вице-министр внутренних дел РК (2001-2002); вице-министр, первый вице-министр финансов РК (2002-2003); заместитель председателя Национального банка РК (2003-2004); председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансовых организаций (2004-2006); заместитель председателя правления, управляющий директор по проектной деятельности Евразийского банка развития (2006-2007); министр финансов РК (2007-2013); министр регионального развития РК (2013-2014); председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (2014-2019); президент Национальной федерации конькобежцев Казахстана (с 2017 года); независимый директор АО «Цеснабанк» (с 2019 года); член Совета директоров АО «First Heartland Jýsan Bank» (ранее - АО «Цеснабанк») - независимый директор (с 2020 года); председатель Совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования».

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011), медалями.