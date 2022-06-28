Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      История Казахстана

    28 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

    28 Июня 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День работников средств массовой информации

    24 июня 2019 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству РК учредить профессиональный праздник журналистов, подчеркнув важную роль СМИ в развитии общества. 25 июня своим постановлением Правительство РК внесло изменение в постановление «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан», согласно которому День работников средств массовой информации в Казахстане журналисты будут отмечать 28 июня.

    СОБЫТИЯ

    В 1934 году при Министерстве сельского хозяйства республики организована Северо-Казахстанская областная государственная семенная инспекция.

    В 1995 году вышел в свет Указ Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, имеющий силу Закона «О нефти».

    В 2002 году Президент РК подписал Указ о переименовании города Лениногорска Восточно-Казахстанской области в город Риддер.

    В 2011 году в Астане прошла 38-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламской конференции (ОИК). С этого момента Казахстан приступил к председательству в этой международной организации. На сессии было принято решение о переименовании ОИК в Организацию Исламского Сотрудничества, была учреждена Постоянная комиссия по правам человека. Впервые был принят План действий ОИС по сотрудничеству с Центральной Азией.

    В 2014 году в Брюсселе Республика Казахстан была избрана в Финансовый комитет Всемирной таможенной организации (ВТамО). Избранию нашей страны в один из высших органов ВТамО помог высокий международный авторитет Казахстана, а также активность нашей страны. Как правило, членами таких высших органов Всемирной таможенной организации становятся наиболее активные страны, которые разделяют международную практику таможенного администрирования, а также оказывают содействие организации.

    В 2014 году в Алматы появилась стена памяти легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Автором стрит-арта стал молодой уличный художник Павел Кас, который изобразил лидера группы «Кино» на одной из арок Арбата.

    Когда-то такое место, где собирались поклонники Виктора Цоя, было в подземном переходе здесь же, на Арбате, но потом его заняли магазины. Павел решил исправить ситуацию и вышел с предложением на местный КСК. За свой счет он превратил одну из стен в культурное место. Причем художник изобразил музыканта не с гитарой и микрофоном, а с чашкой чая.

    В 2015 году в Уральске открыли памятник народному писателю Казахстана Кадыру Мырза Али и новый центр культуры и искусства, который будет носить имя великого поэта.

    Кадыр Мырза Али внес огромный вклад в развитие литературного творчества нашей страны. Он писал на казахском языке, но с его творчеством знакомы во многих странах, так как его сборники стихов были переведены на русский, немецкий, литовский, эстонский, киргизский, татарский и другие языки. Им написаны около 50 поэтических сборников, около 200 песен, большую работу он провел в плане развития детского творчества.

    В 2017 году в Казахстане была создана общественная организация «Медиасоюз Казахстана».

    Создание общественной организации вызвано потребностью объединить участников информационного пространства в консолидированное профессиональное сообщество, деятельность которого направлена на укрепление профессионального потенциала журналистов и журналистской профессии.

    В 2017 году астанчанка Гульмира Смаилова заняла первое место на XXI летних Всемирных трансплант-играх в Испании. Казахстанка с пересаженным сердцем Гульмира Смаилова принесла первую золотую медаль в копилку сборной Казахстана. Она участвовала в соревнованиях по боулингу среди женщин.

    В 2017 году всемирно известный коллектив Rock the Ballet (США) впервые выступил на международном фестивале балетного искусства Eurasian Dance Festival на сцене театра «Астана Балет». Основатель этой труппы Раста Томас - один из самых молодых хореографов мира. В своем танцевальном стиле труппа объединяет классический балет, джаз, рок-балет, брейк и хип-хоп. Коллектив состоит в основном из мужчин.

    В 2018 году в Гааге, в знаменитом выставочном зале Crowne Plaza Den Haag Promenade, открылись фотовыставки «Undiscovered Kazakhstan» («Неизведанный Казахстан») и «Астана - жемчужина Великой степи». Благодаря уникальным кадрам Undiscovered Kazakhstan жители Гааги имели возможность взглянуть на страну под новым углом, оценить красоту и многообразие природы Казахстана. Выставка включала в себя более 3 тысяч живописных фотографий.

    В 2018 году в Астане впервые состоялся I республиканский фестиваль творчества детей, оставшихся без попечительства родителей, «Бүгіннің баласы - болашақтың данасы».

    В фестивале приняли участие более 300 воспитанников детских домов Астаны и других регионов Казахстана в возрасте от 7 до 18 лет. Дети со всех уголков нашей страны в течение двух дней проявляли свои таланты в шести номинациях: «Эстрадный вокал», «Дизайн современной национальной одежды», «Художественное слово», «Народное», «Фотоискусство», «Хореография».

    Автор:

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске