28 Июля 2022 08:00

28 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1957) родился- руководитель государственного учреждения «Казселезащита».

Родился в Жамбылской области. Окончил Алматинский институт железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения (1983).

Трудовая деятельность: помощник машиниста локомотивного депо станции Чу, помощник начальника, старший инженер, диспетчер управления Алматинской железной дороги, составитель поездов, бригадир; заместитель начальника станции Сары-Озек, начальник станции Алма-Ата-2, заместитель начальника отделения Алма-Атинского отделения дороги, начальник отдела координации перевозок и взаимодействия в СНГ Министерства транспорта Республики Казахстан; первый заместитель генерального директора ГП «Алматыжелдорэкспедиция», начальник главного управления грузовой и коммерческой работы РГП «Қазақстан темір жолы», начальник Алматинской железной дороги, генеральный директор РГП «Международный аэропорт»; вице-президент общественного фонда «Еркин Комек» (1998-1999); аким Мойынкумского района Жамбылской области (1999-2000); вице-министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, генеральный директор ТОО «ЭйрКазахстанТур», вице-президент, управляющий директор по перевозочному процессу АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2000-2008); главный инженер АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (04.2008-10.2008); заместитель акима Жамбылской области (2008-2009); первый заместитель акима Жамбылской области (2009-2013); аким Жамбылской области (2013-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике (2018-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2015).

назад (1961) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Родился в г. Целинограде. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1983); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист-правовед (1993).

Трудовая деятельность: пожарный СВПЧ-855 УВД Целиноградского облисполкома (1982-1983); старший инженер треста «Целинтрансстрой» (1985); оперуполномоченный ОБХСС Советского РОВД, старший оперуполномоченный, заместитель начальника ОБХСС Целиноградского ГОВД, начальник 2-го отделения милиции г. Целиноград, начальник Восточного отдела внутренних дел г. Акмола, начальник управления внутренних дел г.Акмола, начальник УГСК г. Акмола, начальник управления экономической полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, начальник Восточного ОВД г. Акмола (1985-1998); директор департамента жилья г. Астана (1998-2003); директор департамента и правовой работы аппарата Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (07.2003-09.2003); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2005); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2005-2012); первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (2012-2014); заместитель акима г.Астана (2014-2017); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден орденами «Даңқ» II степени (2009), «Парасат» (2016); медалями «За 10 лет безупречной службы», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Астананың 20 жылдығы» (2018), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «15 лет МВД РК»; нагрудными знаками органов финансовой полиции «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл», «20 лет полиции Республики Казахстан» (2012), государственной налоговой администрации Украины «За содействие налоговым органам».

назад (1961) родился- видный государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-системотехник (1984); Евразийский институт рынка, экономист (1998).

Трудовая деятельность: слесарь «Райсельхозтехники» (1978); инженер-программист, заведующий отделом ВЦ коллективного пользования Госкомиздата СССР (1984-1990); заместитель председателя молодежного производственного комплекса «Кайсар» (1990); заведующий отделом прикладных исследований Республиканского центра системных исследований (1990-1991); председатель совета молодежного фонда «Жастар» (1991-1992); заместитель директора малого предприятия «Олжа» (1992); начальник экономического отдела Алматинского городского комитета по делам молодежи (1992-1993); директор страховой фирмы «Астана-Полис» (1993); управляющий инвестиционно-приватизационного фонда «Астана-Инвест» (1993-1997); президент ЗАО «Корпорация «Астана-Холдинг» (1997-1998); председатель наблюдательного совета ЗАО «Корпорация «Астана-Холдинг» (05.1998-11.1998); заместитель председателя правления ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» (1998-1999); заместитель акима Атырауской области (1999-2001); вице-министр экономики и торговли Республики Казахстан (01.2001-06.2001); заместитель генерального директора ЗАО «КазТрансОйл» (06.2001-12.2001); генеральный директор ЗАО «КазТрансОйл» (2002); первый заместитель генерального директора ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа» (01.2002-02.2002); аким Мангистауской области (2002-2006); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (01.2006-10.2006); председатель Совета директоров АО «Меркурий» (01.2007-09.2007); председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Каспий» (2007-2010); управляющий директор, заместитель председателя правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2010-2011); председатель правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (2011-2016); уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана (2016-2020).

Награжден орденами «Құрмет», «За заслуги» III ст. (Украина), «Святого Даниила» II ст. (Русская православная церковь); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «15 лет вывода войск из Афганистана» (РФ), «За заслуги Отчизне» (ОО «Боевое братство» РК).