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      История Казахстана

    28 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    28 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день борьбы с гепатитом

    Первый подобный день был проведен в 2008 году по инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения внесла эту дату в свой календарь. Таким образом, Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус и отмечается ежегодно 28 июля.

    СОБЫТИЯ

    В 1969 году был образован город Жанатас Жамбылской области. Жанатас - центр Сарысуского района Жамбылской области. До 1969 года - поселок. История возникновения города связана с началом добычи фосфоритов.

    В 1992 году в Брюсселе состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Европейской Комиссией (Комиссией европейских сообществ).

    Европейская комиссия (Комиссия европейских сообществ) - высший орган исполнительной власти Евросоюза, задача которого - координация работы органов исполнительной власти всех стран ЕС, выработка рекомендаций для деятельности Европарламента, внесение законодательных инициатив с целью приведения в соответствие с общеевропейскими стандартами национального законодательства стран-членов ЕС, наблюдение за соблюдением всеми 27 странами единых европейских стандартов, а также прав и свобод человека.

    В 1995 году в целях реализации принадлежащего народу права непосредственно решать наиболее важные вопросы государственной жизни страны и, руководствуясь статьей 78 Конституции Республики Казахстан, статьей 3 Закона Республики Казахстан «О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий», Президент Республики Казахстан постановил провести 30 августа 1995 года республиканский референдум, где выносился проект новой Конституции Республики Казахстан.

    В 2003 году Национальным банком Республики Казахстан в обращение введена банкнота номиналом 10 000 тенге. По итогам конкурса в рамках ежегодной валютной конференции CurrencyConference 2007 Международная ассоциация по валютным вопросам признала казахстанскую банкноту этого номинала нового образца лучшей новой банкнотой.

    В 2007 году Глава государства подписал Закон «Об образовании», направленный на регулирование общественных отношений в области образования, определение основных принципов государственной политики в этой области и обеспечение конституционного права на образование граждан Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в нашей стране.

    В 2012 году велогонщик из Казахстана Александр Винокуров выиграл золотую медаль в групповой велогонке на шоссе, преодолев дистанцию в 250 км за 5 часов 45 минут 57 секунд.

    В 2012 году на Международной специализированной выставке EXPO 2012 в городе Ёсу Республики Корея состоялась торжественная церемония открытия Национального дня Казахстана.

    Наша страна в Южной Корее представила павильон общей площадью 774 кв. м, на фоне основной тематики выставки «Живой океан и прибрежная зона» были отражены традиции и инновации в культуре и науке, бизнесе и туризме. Экспозиция рассказывала как об истории и традициях страны, ее современной жизни, так и перспективах будущего Казахстана.

    В 2012 году в Сандыктауском районе Акмолинской области в ходе археологической разведки выявлено более 80 ранее неизвестных памятников эпохи бронзы, раннего железного века и Средневековья.

    На возвышенных участках водоразделов рек и курганов искатели нашли могильники - наземные земельно-каменные либо каменные конструкции в виде оградок и выкладок, возведенные предположительно в ту же эпоху. Среди выявленных памятников встречаются и уникальные - такие как поселение Саркырама, могильники Саркырама и Жабай.

    В 2016 году в Стамбуле открылось представительство АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» Министерства по инвестициям и развитию РК. Специальным представителем данной структуры в Турецкой Республике был назначен Нуриддин Аманкул.

    В 2016 году на площадке автозавода в Усть-Каменогорске был собран первый электромобиль KIA Soul EV, максимальная скорость которого составляет 145 км/ч. Благодаря системе термоконтроля, которая охлаждает либо обогревает батарею в зависимости от температуры воздуха, электрокар готов к эксплуатации в любых температурных режимах. Полная зарядка высоковольтной батареи автомобиля от бытовой сети (обычной розетки) занимает от 14 до 18 часов. При этом потребление энергии составляет в среднем 2 кВт/ч. Стоимость «заправки» электромобиля на 100 км составляет 170 тенге.

    В 2017 году в Созакском районе Южно-Казахстанской области найдены две статуи XII века. Жители района обнаружили древние памятники на берегу реки Арпа долины Каратау. Статуи изображают мужчину и женщину. Река Арпа протекает в 3 километрах от села Абай. Жители села заметили необычные камни и выкопали их. Статуи были обращены лицами на восток. Жители считают, что эти статуи являются основой древней культуры и традиций.

    В 2017 году в Алматы открылась выставка, на которой было представлено золотое оружие короля Фейсала, правившего Саудовской Аравией с 1964 по 1975 годы.

    На выставке «Аль Фейсал: свидетель и мученик» - редкие, уникальные исторические архивные документы, Коран, предметы личного пользования, почетные награды: медали, ордена и нагрудные знаки, врученные королю Фейсалу главами различных государств, фотографии и многое другое. Особое внимание привлекают виды парадного оружия, инкрустированные золотом и серебром. Выставку дополняют интерактивные визуальные установки, дающие информацию о Саудовской Аравии.

    В 2018 году в Астане состоялось грандиозное событие - впервые за историю существования грэпплинга был проведен Кубок мира. Республика Казахстан - первое государство в мире, которое решило устроить соревнования такого формата.

    Грэпплинг - вид спортивного единоборства, объединяющий все стили борьбы - дзюдо, самбо, джиу-джитсу, вольную, греко-римскую и другие виды.

    В 2021 году десять казахстанских компаний по производству меда и пчеловодческой продукции были включены в реестр надежных экспортеров в Саудовскую Аравию.

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