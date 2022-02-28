28 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1846-1945) родился- казахский народный поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

Родился в семье кочевника Жабая. Ещё мальчиком Жамбыл научился играть на домбре. В 14 лет он решил уйти из дома и стать акыном. Искусству импровизации учился у акына Суюмбая.

Неоднократно побеждал в айтысах (соревнованиях) видных акынов конца XIX - начала XX веков. Из импровизаций дореволюционного периода записаны эпосы «Суранши-батыр» и «Утеген-батыр», сказки «Хан и акын», «Сказка о лентяе» и другие. В годы Второй мировой войны на всю страну прозвучали патриотические произведения Жамбыла Жабаева, среди них песнь «Ленинградцы, дети мои!», посвящённая защитникам блокадного Ленинграда.

Жамбыл умер 22 июня 1945 года, не дожив до своего столетия восемь месяцев. Его похоронили в Алма-Ате в саду, который он вырастил своими руками.

В 1955 году «Казахфильм» снял фильм «Жамбыл». Именем Жамбыла с 1938 по 1997 годы назывался город на юге Казахстана, который сейчас именуется Тараз. Область осталась называться Жамбылской. В городе ему установлен величественный памятник в полный рост. На проспекте Достык в Алматы ему установлен бронзовый памятник - акын с домброй, присевший у водопада. Отсюда начинается улица Жамбыла. Его имя присвоено Казахской государственной филармонии. Также его именем названо много улиц в других городах, в частности в России - переулок Жамбыла (б. Лештуков переулок) в Санкт-Петербурге и переулок Жамбыла в Липецке, улица Жамбыла в Нижнем Новгороде, Иркутске, а в Украине - улица Жамбыла Жабаева в Киеве.

Жамбыл прожил долгие годы под Алма-Атой в посёлке, теперь носящем имя Музей Жамбыла, в 70 км к западу от Алматы и в 10 км от автомагистрали Алматы - Бишкек. После его смерти здесь в 1947 году был открыт Литературно-мемориальный музей Жамбыла, расположенный в доме, где акын прожил свои последние годы. Дом окружён садом, в глубине которого в 1946 году был воздвигнут мавзолей Жамбыла (архитектор А. Белоцерковский, эскизы народного художника Казахстана А. Кастеева). Имя Жамбыла носит областной драматический театр в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область). Выпущен документальный фильм о жизни поэта, изданы новые сборники стихов, организованы айтысы и литературные конкурсы, книжные и художественные выставки, напечатаны памятные монеты и почтовые марки.

назад (1964) родился- первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1991).

Трудовая деятельность: старший следователь прокуратуры Алатауского района г. Алматы, следователь, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РК, заместитель Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры РК, прокурор г. Шымкент, заместитель, первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области; западный региональный транспортный прокурор (2006-2008); прокурор Актюбинской области (2008-2010); заместитель Генерального прокурора РК (2010-2011); прокурор г. Алматы (2011-2017); прокурор Северо-Казахстанской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Астананың 10 жылдығы» и «Ұлттық қауіпсіздік Қамтамасыз етудегі үлесі үшін».

назад (1975) родился- руководитель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

Родился в г. Новосибирске (РФ). Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, международное право (1997).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Центра правовой статистики и информации прокуратуры Алмалинского района г. Алматы (1997); старший помощник прокурора Алмалинского района г. Алматы; прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы; первый заместитель прокурора г. Алматы (2008-2013); первый заместитель прокурора г. Астаны (2013-2017); прокурор Костанайской области (2017-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст.; медалями «ҚР Тәуелсіздігіне 20 жыл», «ҚР прокуратурасына 20 жыл», «ҚР Конституциясына 20 жыл», «ҚР прокуратурасына 25 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Мінсіз қызметі үшін» III, II, I ст.; нагрудными знаками «Прокуратура озаты» II ст., «Прокуратурының қүрметті қызметкері».

назад (29 февраля) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Джизакской области (Республика Узбекистан). Окончил Казахский государственный юридический университет (2002); Университет «Кайнар» (2004).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела договоров и претензионно-исковой работы управления защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции Республики Казахстан (2003-2004); ведущий специалист отдела экспертизы проектов нормативных правовых актов и правового анализа законодательства юридического управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2005); главный специалист отдела разъяснения правовых вопросов, правовой экспертизы договоров и аналитической работы юридического управления НК МФ РК (2005-2006); начальник отдела управления администрирования акцизов НК МФ РК (04.2006-12.2006); начальник отдела администрирования акцизов с нефтепродуктов управления администрирования акцизов НК МФ РК (2006-2008); главный эксперт управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции НК МФ РК (2008-2009); главный эксперт управления администрирования акцизов НК МФ РК (01.2009-04.2009); начальник управления администрирования акцизов НК МФ РК (2009-2011); главный эксперт управления косвенных налогов (11.2011-12.2011); заместитель начальника налогового департамента по Акмолинской области (2011-2012); начальник налогового департамента по Костанайской области (2012-2014); руководитель департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2017); руководитель департамента государственных доходов по Актюбинской области КГД МФ РК (2017-2020); руководитель департамента государственных доходов по Павлодарской области КГД МФ РК (06.2020-11.2020); представитель Республиканского общественного объединения «URANkz» (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Республикасының Маслихаттарына 20 жыл» (2014), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); нагрудными знаками «Отличник налоговой службы» (2014), «Қаржы қызметінің үздігі» (2016), «Қазақстан полициясына 25 жыл» (2017), «Қазақстан Республикасы Бас прокуратураның құқық статистика және арнайы есепке алу органдарына 20 жыл» (2017), «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздіқ комитетіне 25 жыл» (2017).

назад (1983) родился- председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский технологический университет (2006); Абердинский университет, Великобритания (2008).

Трудовая деятельность: комплаенс-контролер АО «Экспресс Банк» (2008); работал в коммерческих структурах (2008-2010); и.о. эксперта, эксперт управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК (2010-2012); начальник управления финансовой поддержки предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК (2012-2013); руководитель управления политики управления обязательствами государства департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономики и бюджетного планирования (2013); заместитель директора департамента развития отраслей экономики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2016); директор департамента развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК (2016-2019); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2019-2020); вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.