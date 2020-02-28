28 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

174 года назад (1846-1945) родился ДЖАБАЕВ Джамбул - казахский народный поэт-акын, лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

Родился в семье бедного кочевника Жабая. Ещё мальчиком Жамбыл научился играть на домбре. В 14 лет он решил уйти из дома и стать акыном. Искусству импровизации учился у акына Суюмбая. Жамбыл пел исключительно на казахском языке.

Неоднократно побеждал в айтысах (соревнованиях) видных акынов XIX-начала XX веков. Из импровизаций дореволюционного периода записаны эпосы «Суранши-батыр» и «Утеген-батыр», сказки «Хан и акын», «Сказка о лентяе» и другие.

В годы Второй мировой войны на всю страну прозвучали патриотические произведения Джамбула Джабаева, среди них песнь «Ленинградцы, дети мои!», посвящённая защитникам блокадного Ленинграда.

Жамбыл умер 22 июня 1945 года, не дожив до своего столетия восемь месяцев. Его похоронили в Алма-Ате в саду, который он вырастил сам своими руками.

В 1955 году «Казахфильм» снял фильм «Джамбул». Именем Джамбула с 1938 по 1997 годы назывался город на юге Казахстана, который сейчас именуется Тараз. Область осталась называться Жамбылской. В городе ему установлен величественный памятник в полный рост. На проспекте Достык в Алматы ему установлен бронзовый памятник - акын с домброй, присевший у водопада. Отсюда начинается улица Жамбыла. Его имя присвоено Казахской государственной филармонии. Также его именем названо много улиц в других городах, в частности в России - переулок Джамбула (б. Лештуков переулок) в Санкт-Петербурге и переулок Джамбула в Липецке, улица Джамбула в Нижнем Новгороде, Иркутске, а в Украине - улица Жамбыла Жабаева в Киеве.

Джамбул прожил долгие годы под Алма-Атой в посёлке, теперь носящем имя Музей Джамбула, в 70 км к западу от Алматы и в 10 км от автомагистрали Алматы - Бишкек. После его смерти здесь в 1947 году был открыт Литературно-мемориальный музей Джамбула, расположенный в доме, где акын прожил свои последние годы. Дом окружён садом, в глубине которого в 1946 году был воздвигнут мавзолей Джамбула (архитектор А. Белоцерковский, эскизы народного художника Казахстана А. Кастеева). Имя Джамбула носит областной драматический театр в Усть-Каменогорске (Восточно-Казахстанская область).

назад (1957) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист (1981).

Трудовая деятельность: рабочий Володарского элеватора (1973-1981); корреспондент, собственный корреспондент Северо-Казахстанской областной газеты «Ленин туы» (1981-1985); собственный корреспондент, заведующий отделом, и.о. заместителя редактора Кокчетавской областной газеты «Көкшетау» (1985-1990); собственный корреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» (1990-1992); председатель Кокчетавской областной телерадиокомпании (1992-1997); директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «Республиканская телерадиокорпорация «Қазақстан» (1997-2007); директор - главный редактор КГП «Редакция Северо-Казахстанской областной газеты «Солтүстік Қазақстан» (2007-2008); и.о. директора - главного редактора, директор КГП «Медиахолдинг «Қызылжар - Ақпарат» (2008-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), общественной золотой медалью «Бірлік» Ассамблеи народа Казахстана (2014), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Алтын жаршы» АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» (2005), «Қазақстанның құрметті журналисі» Союза журналистов Казахстана (2009); Почетной грамотой Республики Казахстан (2006).

56 лет назад (1964) родился АСЫЛОВ Берик Ногаевич - первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1991).

Трудовая деятельность: старший следователь прокуратуры Алатауского района г. Алматы, следователь, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры РК, заместитель Алматинского авиационного транспортного прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры РК, прокурор г. Шымкент, заместитель, первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области; западный региональный транспортный прокурор (2006-2008); прокурор Актюбинской области (2008-2010); заместитель Генерального прокурора РК (2010-2011); прокурор г. Алматы (2011-2017); прокурор Северо-Казахстанской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Астананың 10 жылдығы» и «Ұлттық қауіпсіздік Қамтамасыз етудегі үлесі үшін».

назад (1975) родился- прокурор Костанайской области.

Родился в Новосибирске (РФ). Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, международное право (1997).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Центра правовой статистики и информации прокуратуры Алмалинского района г. Алматы (1997); старший помощник прокурора Алмалинского района г. Алматы; прокурор управления по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, следствия и дознания прокуратуры г. Алматы; первый заместитель прокурора г. Алматы (2008-2013); первый заместитель прокурора столицы (2013-2017).

На занимаемой должности - с августа 2017 года.