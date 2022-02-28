28 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День рождения Международного антиядерного движения «Невада - Семей»

История антиядерного движения началась 25 февраля 1989 года. В этот день было намечено предвыборное выступление Олжаса Сулейменова, который баллотировался кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Но поэт заговорил не о предвыборной программе, а о том, что случилось несколько дней назад на Семипалатинском ядерном полигоне, об утечке радиоактивных газов, о том, какую опасность для казахстанцев, для всей страны представляют взрывы в Семипалатинске, о том, что ядерные полигоны должны быть закрыты, и призвал алмаатинцев выйти на митинг протеста.

И 28 февраля к зданию Союза писателей Казахстана пришли тысячи людей. Так на многострадальной земле Казахстана родилось поистине всенародное антиядерное движение «Невада-Семей», которое выразило массовый протест против ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Движение - это два миллиона казахстанцев, поставивших подписи под антиядерным воззванием в первые же дни после того митинга, принявших участие в демонстрациях, маршах протеста, маршах мира в Казахстане, России, Америке, Японии.

Международный день редких заболеваний

Отмечается ежегодно в последний день февраля. Его цель - повысить осведомленность о редких заболеваниях и улучшить доступ к средствам их лечения.

Этот день был введен в 2008 году по инициативе Европейской организации по изучению редких болезней (EURORDIS), так как на данный момент лечение многих редких заболеваний является недостаточным, а социальные сети для поддержки жертв редких заболеваний и членов их семей плохо развиты.

СОБЫТИЯ

В 1992 году Министерство связи Казахстана, республиканское предприятие «Казтелеком» заключили договор с австралийской фирмой «ОТС» на сооружение в Алма-Ате международной телефонной спутниковой станции системы «Интелсат». В районе горы Кок-Тюбе прошло торжественное открытие телефонной спутниковой станции. Казахстан получил 10 международных исходящих каналов для связи через Австралию со всем миром.

В 2002 году в Алматы был подписан Договор об учреждении Организации Центрально-Азиатского сотрудничества. Участниками договора являются Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.

Цели и задачи ЦАС: осуществление эффективного сотрудничества в политической, экономической, научно-технической, природоохранной, культурно-гуманитарной сферах, а также в деле безопасности и стабильности; оказание взаимной поддержки в вопросах предотвращения угрозы независимости и суверенитету, территориальной целостности государств-членов.

В 2006 году была выпущена DVD-коллекция центрально-азиатских фильмов, представляющая лучшие картины как советского периода, так и эпохи независимости, снятые в пяти странах региона.

Коллекция, куда вошли картины казахских, узбекских, кыргызских, таджикских и туркменских режиссеров состоит из 10 DVD-дисков, дает широкое представление о фильмах кинематографистов центральноазиатского региона.

В 2007 году в Иерусалиме был подписан двусторонний протокол о вступлении Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Существующие отношения дружбы и взаимопонимания между Республикой Казахстан и Государством Израиль послужили основой для конструктивных торговых переговоров, результатом которых стало подписание двустороннего протокола о вступлении Казахстана в ВТО.

В 2011 году в Астане министр иностранных дел Литовской Республики Аудронюс Ажубалис официально открыл литовское посольство, перемещенное из Алматы.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Литовской Республикой были установлены 15 июня 1992 года. 7 ноября 1993 года было открыто Посольство Литвы в Казахстане. В июле 1995 года открыто Посольство Казахстана в Литве.

В 2012 году в Женеве состоялась презентация многофункционального зала «Казахстан» во Дворце наций ООН. Зал «Казахстан» оборудован новейшей техникой для синхронного перевода, демонстрации фильмов и проведения концертных программ.

В 2013 году Президент Казахстана подписал Указ об открытии генерального консульства Республики Казахстан в городе Кишиневе. Генеральный консул - Игорь Мусалимов.

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Республикой Молдова были установлены 16 сентября 1992 года.

В 2017 году в Дубае две золотые и одну серебряную награды завоевали отечественные пауэрлифтеры-паралимпийцы на Кубке мира, участие в котором принимали 190 атлетов с ограниченными физическими возможностями из 33 стран. Медали высшей пробы у юниоров Захара Буйлова и Акжола Жарылгапова в весовых категориях до 49 и 59 кг соответственно. «Серебро» выиграла Кабира Аскарова в весе до 50 кг среди взрослых.

В 2019 году столица стала первым казахстанским городом, подписавшим контракт на реализацию инвестпроекта в сфере образования: бизнесмены обеспечивают 100%-ное финансирование проекта, а городские власти предоставляют участок под строительство в виде натурного гранта.

Было подписано соглашение о строительстве в столице международной школы SABIS на одну тыс. школьных мест, плюс 250 мест для детского сада.

В 2020 году в Нью-Йорке, в галерее звёзд в «Barclays Arena» среди мировых артистов, таких как Бейонсе, Элтон Джон, Джастин Тимберлейк, Рианна, которые когда-либо выступали на стадионе, появилась фотография всемирно известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена.