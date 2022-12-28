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    28 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    28 Декабря 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    124 годаназад (1898-1948) родилась ОРАЗБАЕВА Алма Динмухамбетовна - общественный и политический деятель.

    Родилась во Внутренней Букеевской Орде (поселок Орда Западно-Казахстанской области). Начальное образование получила в одноклассном русско-казахском училище в Урде. После успешного окончания училища она была принята в чувашскую школу в Симбирске. Через год учебы скончался ее отец, и продолжить обучение там она не смогла. Продолжила обучение во вновь открытой в Урде в двухклассной женской школе, затем - на трехгодичных учительских курсах.

    Алма Оразбаева активно участвовала в общественно-политической жизни страны. Ответственные посты, которые она занимала с 1919 по 1928 годы: ответственный секретарь казахской секции Оренбургского губкома РКП (б), заведующая отделом Букеевского губкома партии, член бюро и заведующая отделом по работе с женщинами Киробкома и краевого комитета партии, заведующая отделом главного управления по политико-просветительской работе. В ноябре 1925 года исполняла обязанности председателя Президиума Центрального Исполнительного Комитета Казахской АССР. Являлась членом Центрального Исполнительного Комитета Казахской АССР, Всесоюзного Исполнительного Комитета, Комиссии по делам крестьянских и рабочих женщин при Центральном Комитете РКП(б).

    В 1928 году она назначается членом бюро и заведующей отделом Нижне-Волжского краевого комитета и дополнительно исполняет обязанности заместителя председателя краевого союза колхозников. Через год по заданию Коминтерна командируется в Монгольскую Народную Республику для оказания помощи в работе среди женщин.

    Алма была членом редакционной коллегии газеты «Ортен», которая выходила в Оренбурге. Она также была членом редколлегии журналов «Әйелдер теңдігі», «Жас қазақ», «Жас қайрат».

    За всю свою активную деятельность Алма Оразбаева получила общественное признание. Судя по историческим справкам, Алма скончалась в 1948 году. Источники повествуют о весьма трагичной истории последних лет жизни и смерти Алмы. Но в честь этой смелой женщины были названы улицы и музей, а на связанных с ее именем зданиях вывешены мемориальные доски.

    78 лет назад (1944-2017) родился ГУРСКИЙ Анатолий Степанович - почетный журналист Казахстана, обладатель диплома номинанта литературной премии Национального портала «Проза.ру», кандидат Интернационального (Международного) союза писателей.

    Родился в Северо-Казахстанской области. Имеет экономическое и высшее филологическое образование.

    Трудовую жизнь начал в тракторно-полеводческой бригаде колхоза. По возвращении из армии работал в райкоме и обкоме ЛКСМ Казахстана. С октября 1969 года - на различных журналистских и руководящих должностях редакций районной и областных газет, агентства КазТАГ с полномочиями корреспондента ТАСС, а с осени 1994 года - главный редактор парламентской газеты «Вести Казахстана». В начале марта 1996 года был назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года - президент газеты «Казахстанская правда». Был председателем ГЭКа на журфаке Евразийского национального университета имени Льва Гумилева в Астане, создавал и возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года - в пресс-службе Республиканского предвыборного штаба и в группе по выпуску книги-альбома «Назарбаев - наш лидер!» Участвовал в работе комиссий Верховного совета (в т.ч. и по разработке первого закона о СМИ), Госкомиссии по проведению года культуры, первого Всемирного конгресса русской прессы в Москве. Был председателем журналистского жюри международного конкурса «Шабыт»-2001, членом Национального совета РК при Президенте страны.

    Автор и составитель свыше 10 журналистских, историко-политических и художественных книг. Его личный архив насчитывает более 3500 газетно-журнальных публикаций всех жанров и тематик, отдельные из этих работ расходились разовым тиражом до 25 млн экземпляров.

    58 лет назад (1964) родился УТЕГУЛОВ Арман Каримович - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области.

    Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринарный врач (1989); Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, бакалавр экономики (2007); Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, магистр экономических наук.

    Трудовая деятельность: рабочий совхоза, старший, главный ветеринарный врач совхоза «Аккульский» (1989-1996); директор КП «Талдаапан» (1996-1998); заместитель акима Казталовского района (1998-2002); главный инспектор аппарата акима Западно-Казахстанской области (2002); аким Каратобинского района (2002-2010); аким Теректинского района Западно-Казахстанской области (2010-2013); начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области (2013-2014); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2014-2015); первый заместитель акима Западно-Казахстанской области (2015-2018); председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2018-2020); аким Теректинского района Западно-Казахстанской области (2020-2021).

    На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

    44 года назад (1978) родился ПУЛАТОВ Шерзод Аббозович - член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

    Родился в г. Андижан (Республика Узбекистан). Окончил Таразский государственный университет им. М. Дулати, юриспруденция; Институт международных языков, переводчик английского и арабского языков»; Международный исламский университет, г. Исламабад (Пакистан), исламское право и юриспруденция.

    Трудовая деятельность: финансовый директор производственного предприятия строительных материалов ТОО «Тюрк-Цемент»; генеральный директор коммерческо-торгового предприятия ТОО «KazSnabService TTM»; генеральный директор кожевенно-обувного завода ТОО «ТаразКожОбувь»; начальник отдела - главный научный сотрудник РГУ «Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религии» Министерства культуры и спорта РК; руководитель отдела РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК по вопросам координации научных исследований и взаимодействию с научно-экспертным советом Ассамблеи народа Казахстан; заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана (2019-2020); председатель общественного объединения «Узбекский этнокультурный центр» г. Астана.

    На занимаемой должности- с июня 2022 года.
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