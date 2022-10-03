Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    28 человек заболели и 32 выздоровели от ковида в Казахстане

    3 Октября 2022, 08:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из них по регионам: в Астане - 9, в Алматы-9, в Акмолинской области - 2, в Абайской области - 1, в Карагандинской области - 2, в Костанайской области - 4, в Павлодарской области – 1.

    Всего в стране подтвержден 1 393 691 случай.

    По информации Комитета, в республике 32 человека выздоровели от ковида. Из них по регионам: в Астане - 7, в Алматы - 12, в Акмолинской области - 5, в Карагандинской области - 4, в Улытауской области - 3, в Павлодарской области - 1.

    Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровели 1 378 888 человек.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации