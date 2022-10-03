28 человек заболели и 32 выздоровели от ковида в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из них по регионам: в Астане - 9, в Алматы-9, в Акмолинской области - 2, в Абайской области - 1, в Карагандинской области - 2, в Костанайской области - 4, в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтвержден 1 393 691 случай.

По информации Комитета, в республике 32 человека выздоровели от ковида. Из них по регионам: в Астане - 7, в Алматы - 12, в Акмолинской области - 5, в Карагандинской области - 4, в Улытауской области - 3, в Павлодарской области - 1.

Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровели 1 378 888 человек.



