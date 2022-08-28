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    28 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    28 Августа 2022 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    133 года назад (1889-1941) родился АМАНЖОЛОВ Садык Аюкеулы - деятель Алашского движения.

    Уроженец Алматинской области. Окончил Верненскую мужскую гимназию, Казанский императорский университет. Работал на юридических должностях в Семиреченской области (Аягоз, Уржар), председателем казахского комитета Уржарского уезда.

    Первый общеказахский съезд утвердил Садыка Аманжолова в депутаты Общероссийского собрания курултая. После съезда активно участвовал в создании местных организации партии «Алаш» в Семиречье. На Втором общеказахском съезде в 1917 году избрали членом народного совета Алашординского правительства. Избран членом областного совета на втором казахском съезде Семиреченской области, прошедшего 10-31 августа 1918 года в городе Лепсы. В 1923-1930 годах работал в системе юридического наркомата КазАССР. Работал в Москве, Бишкеке, Ташкенте.

    118 лет назад (1904-1977) родился ЕЛЕБЕКОВ Жусипбек - певец, народный артист Казахстана.

    Уроженец Карагандинской области. Учился у Ж. Балгабайулы, Г. Айтбаева, К. Байжанова, А. Кашаубаева. В 1920-1922 годах участвовал в концертах и спектаклях драматической труппы «Ес-аймак» в городе Семипалатинске. В 1931-1935 годах работал в Казахском театре драмы (Алматы), в 1935-1960 годах - в Казахской филармонии, в 1960-1977 годах - солистом «Казахконцерта». С 1967 года занимался преподавательской деятельностью в эстрадно-цирковой студии.

    Наиболее значительные роли: Жапал («Енлик-Кебек» М. Ауэзова), Алибек («Айман-Шолпан» М. Ауэзова и И. Коцыка), Толеген («Кыз Жибек» Е. Брусиловского).

    В годы Второй мировой войны в составе концертных бригад выезжал на фронт, где впервые исполнил песню Р. Елебаева «Жас қазақ». В репертуаре певца казахские народные песни, произведения народных композиторов «Ардақ», «Ағашаяқ», «Айтбай», «Құлагер», «Сұржекей», песни Абая «Қарашада өмір тұр», «Айттым сәлем, қаламқас».

    Ж. Елебеков - один из популяризаторов и распространителей музыкального фольклора. Искусству певца были присущи богатство эмоциональных красок, глубокое проникновение в содержание исполняемых им произведений, лирическая тонкость, гибкость.

    Участник декад казахской литературы и искусства в Москве. Гастролировал в Китае, Монголии, Индии. Награжден орденом «Знак Почета».

    91 год назад (1931-1998) родился ЖАНИБЕКОВ Узбекали Жанибекович - государственный, общественно-политический деятель, ученый-этнограф, историк и патриот своего народа, внесший весомый вклад в дело возрождения национальной культуры казахов.

    Уроженец Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая.

    Трудовая деятельность: учитель, завуч средней школы, штатный пропагандист Келесского райкома партии, первый секретарь райкома, секретарь, первый секретарь Южно-Казахстанского обкома комсомола, заведующий отделом - секретарь Центрального комитета ЛКСМ Казахстана (1952-1962); первый секретарь Центрального комитета ЛКСМ Казахстана, секретарь Торгайского обкома партии (1962-1975); заведующий отделом зарубежных связей Центрального комитета Компартии Казахстана (1975-1977); заместитель министра культуры Казахской ССР, заместитель председателя Алматинского облисполкома (1977-1987); министр культуры Казахской ССР (1987-1988); секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана (1988-1991); президентом Фонда возрождения казахского языка и литературы «Аркас» (с 1991). Был депутатом Верховного Совета РК.

    Автор книг «Культура казахского ремесла», «Эхо... По следам легенды о золотой домбре», «Караван времени», «На распутье», «Судьбе наперекор» и др.

    Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

    72 года назад (1950) родился БАЙШАКОВ Сеильда Икрамович - казахский футболист, защитник; мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан.

    Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил Казахский институт физической культуры и спорта.

    Трудовая деятельность: футболист, выступал в составе ФК «Кайрат» (Алматы) и национальной сборной СССР; первый вице-президент АО «Футбольный клуб «Кайрат»; президент Ассоциации мини-футбола Республики Казахстан; ведущий специалист Федерации футбола Казахстана по детско-юношескому футболу; вице-президент ФСК; председатель судейского комитета ФСК; директор НФЛ; вице-президент Федерации футбола Казахстана (2007-2013); председатель Технического комитета (2013-2016); исполняющий обязанности президента Федерации футбола Казахстана (09.2016-11.2016); президент Федерации футбола Казахстана (2016-2018).

    61 год назад (1961) родился ОСПАНКУЛОВ Толеген Капакович - председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения - главный государственный инспектор труда Республики Казахстан.

    Родился в Алматинской области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт (1983); Кызылординский академический университет экономики, экологии и права, юриспруденция (2006).

    Трудовая деятельность: ветеринарный врач опытного хозяйства Каскеленского КИЗа Алматинской области, бригадир МТФ № 1 (1983-1988); главный врач совхоза им. XXIII Партсъезда, начальник молочного комплекса (198-1994); главный ветеринарный врач ОПХ КИЗа (1994-1997); ведущий специалист, главный специалист, заведующий сектором, начальник отдела - главный государственный инспектор труда по Алматинской области при управлении труда, занятости и социальной защиты населения акима Алматинской области (1998-2001); заместитель директора департамента МТСЗН РК по Алматинской области - главный государственный инспектор труда области (2001-2008); заместитель директора департамента по контролю и социальной защите по Алматинской области - главный государственный инспектор труда области (2008-2009); заместитель председателя Комитета по контролю и социальной защите МТСЗН РК - главный государственный инспектор труда РК (2009-2014); заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития РК - главный государственный инспектор труда (2014-2017); заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК - главный государственный инспектор труда (2017-2022).

    На занимаемой должности - с августа 2022 года.

    58 лет назад (1964) родился АХМЕТОВ Медеу Аринович - аким г. Абая Карагандинской области.

    Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский педагогический институт, учитель физической культуры; Алматинскую академию экономики и статистики, экономист, управление персоналом (2004)

    Трудовая деятельность: механизатор совхоза «40 лет Казахстана» (1981-1982); электромонтер узла связи с. Егиндыбулак (1987-1988); тренер детско-юношеской спортивной школы (1988-1990); директор детско-юношеской спортивной школы (1990-1992); директор межшкольного учебно-производственного комбината (1992-1997); частный бизнес, самозанятый (1997-2000); аким с. Егиндыбулак (2001-2007); руководитель аппарата акима Каркаралинского района (2007-2010); заместитель председателя правления АО «Агро-Консалтинг-К» (2010-2011); управляющий директор АО «Агро-Консалтинг-К» (2011-2012); управляющий директор АО «Управляющая инвестиционная компания «Арка» (06.2014-12.2014); заместитель председателя правления АО «УИК «Арка» (2014-2015); председатель правления АО «УИК «Арка» (2015-2017); администратор по стаб. фонду и работе соц. павильонам АО «НК «СПК «Сарыарка» (2017-2018); и.о. акима г. Абай (05.2018-06.2018).

    На занимаемой должности - с июня 2018 года.

    42 года назад (1980) родилась ЩЕГОРЦОВА Анастасия Геннадьевна - секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

    Родилась в г. Павлодаре. Окончила Евразийский национальный университет им. Н. Гумилева, политология (2003); магистратуру по специальности «социология» (2010).

    Трудовая деятельность: главный специалист отдела анализа и мониторинга, заведующий отделом анализа и мониторинга, заместитель директора департамента внутренней политики г. Астаны (2003-2007); директор департамента анализа и мониторинга Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2007-2010); заместитель председателя Комитета по языкам Министерства культуры Республики Казахстан (2010-2013); заместитель генерального директора по стратегическому планированию и аналитической работе ТОО «УК «Қазмедиа орталығы» (2013-2014); преподаватель кафедры «Политология» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2014-2017); директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Казконтент» (2018); заведующая отделом по взаимодействию со СМИ и неправительственными организациями Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2018-2019); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (с 2019 года).

    На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

    Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерен еңбегі үшін» (2019).
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