+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 14 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

28 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

28 Августа 2020 08:00
Поделиться:
28 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме
28 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
27 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения» 27 августа. Календарь Казинформа «Даты. События» 26 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

131 год назад (1889-1941) родился АМАНЖОЛОВ Садык Аюкеулы - деятель Алашского движения.

Уроженец Алматинской области. Окончил Верненскую мужскую гимназию, Казанский императорский университет. Работал на юридических должностях в Семиреченской области (Аягоз, Уржар), председателем казахского комитета Уржарского уезда.

Первый общеказахский съезд утвердил Садыка Аманжолова в депутаты Общероссийского собрания курултая. После съезда активно участвовал в создании местных организации партии «Алаш» в Семиречье. На Втором общеказахском съезде в 1917 году избрали членом народного совета Алашординского правительства. Избран членом областного совета на втором казахском съезде Семиреченской области, прошедшего 10-31 августа 1918 года в городе Лепсы. В 1923-1930 годах работал в системе юридического наркомата КазАССР. Работал в Москве, Бишкеке, Ташкенте.

116 лет назад (1904-1977) родился ЕЛЕБЕКОВ Жусипбек - певец, народный артист Казахстана.

Уроженец Карагандинской области. Учился у Ж. Балгабайулы, Г. Айтбаева, К. Байжанова, А. Кашаубаева. В 1920-1922 годах участвовал в концертах и спектаклях драматической труппы «Ес-аймак» в городе Семипалатинске. В 1931-1935 годах работал в Казахском театре драмы (Алматы), в 1935-1960 годах - в Казахской филармонии, в 1960-1977 годах - солистом «Казахконцерта». С 1967 года занимался преподавательской деятельностью в эстрадно-цирковой студии.

Наиболее значительные роли: Жапал («Енлик-Кебек» М. Ауэзова), Алибек («Айман-Шолпан» М. Ауэзова и И. Коцыка), Толеген («Кыз Жибек» Е. Брусиловского).

В годы Второй мировой войны в составе концертных бригад выезжал на фронт, где впервые исполнил песню Р. Елебаева «Жас қазақ». В репертуаре певца казахские народные песни, произведения народных композиторов «Ардақ», «Ағашаяқ», «Айтбай», «Құлагер», «Сұржекей», песни Абая «Қарашада өмір тұр», «Айттым сәлем, қаламқас».

Ж. Елебеков - один из популяризаторов и распространителей музыкального фольклора. Искусству певца были присущи богатство эмоциональных красок, глубокое проникновение в содержание исполняемых им произведений, лирическая тонкость, гибкость.

Участник декад казахской литературы и искусства в Москве. Гастролировал в Китае, Монголии, Индии.

Награжден орденом «Знак Почета».

89 лет назад (1931-1998) родился ДЖАНИБЕКОВ Узбекали Джанибекович - государственный, общественно-политический деятель, ученый-этнограф, историк и патриот своего народа, внесший весомый вклад в дело возрождения национальной культуры казахов.

Уроженец Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая.

Трудовая деятельность: учитель, завуч средней школы, штатный пропагандист Келесского райкома партии, первый секретарь райкома, секретарь, первый секретарь Южно-Казахстанского обкома комсомола, заведующий отделом - секретарь Центрального комитета ЛКСМ Казахстана (1952-1962); первый секретарь Центрального комитета ЛКСМ Казахстана, секретарь Торгайского обкома партии (1962-1975); заведующий отделом зарубежных связей Центрального комитета Компартии Казахстана (1975-1977); заместитель министра культуры Казахской ССР, заместитель председателя Алматинского облисполкома (1977-1987); министр культуры Казахской ССР (1987-1988); секретарь Центрального комитета Компартии Казахстана (1988-1991); президентом Фонда возрождения казахского языка и литературы «Аркас» (с 1991). Был депутатом Верховного Совета РК.

Автор книг «Культура казахского ремесла», «Эхо... По следам легенды о золотой домбре», «Караван времени», «На распутье», «Судьбе наперекор» и др.

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.

79 лет назад (1941-2017) родился ЕСЕНКУЛОВ Аскер Есенкулович - казахстанский учёный, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель РК, президент Союза врачей-маммологов Республики Казахстан, академик Международной академии информатизации.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова.

Трудовая деятельность: стажер, младший, старший научный сотрудник, заведующий отделом Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (1964-1975); доцент, профессор, декан, заведующий кафедрой лечебного факультета Казахского национального медицинского университета (1976-1995); главный специалист-маммолог Агентства по делам здравоохранения РК (с 1995 года).

Награждён медалью «Ветеран труда».

70 лет назад (1950) родился БАЙШАКОВ Сеильда Икрамович - казахский футболист, защитник; мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Республики Казахстан.

Родился в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончил Казахский институт физической культуры и спорта.

Трудовая деятельность: футболист, выступал в составе ФК «Кайрат» (Алматы) и национальной сборной СССР; первый вице-президент АО «Футбольный клуб «Кайрат»; президент Ассоциации мини-футбола Республики Казахстан; ведущий специалист Федерации футбола Казахстана по детско-юношескому футболу; вице-президент ФСК; председатель судейского комитета ФСК; директор НФЛ; вице-президент Федерации футбола Казахстана (2007-2013); председатель Технического комитета (2013-2016); исполняющий обязанности президента Федерации футбола Казахстана (09.2016-11.2016); президент Федерации футбола Казахстана (11.2016-02.2018).

62 года назад (1958) родился БЕКТУРГАНОВ Абдиманап Еликбаевич - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член комитета по социально-культурному развитию.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, правовед (1981).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель кафедры сельскохозяйственного права и охраны природы юридического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1981-1990); заместитель декана вечерне-заочного отделения, доцент кафедры сельскохозяйственного и экологического права (1990-1992); декан вечерне-заочного юридического факультета Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1992-1993); декан юридического факультета Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1993-1997); заместитель директора, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права института экономики и права Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1997-2000); директор института экономики и права Казахского национального управления им. аль-Фараби (2000-2001); ректор Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати (2001-2007); ректор Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова (2007-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006); медалью им. И. Алтынсарина (2008); нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2003).

56лет назад (1964) родился АХМЕТОВ Медеу Аринович - аким г. Абая Карагандинской области.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский педагогический институт, учитель физической культуры; Алматинскую академию экономики и статистики, экономист, управление персоналом (2004)

Трудовая деятельность: механизатор cовхоза «40 лет Казахстана» (1981-1982); электромонтер узла связи с. Егиндыбулак (1987-1988); тренер детско-юношеской спортивной школы (1988-1990); директор детско-юношеской спортивной школы (1990-1992); директор межшкольного учебно-производственного комбината (1992-1997); частный бизнес, самозанятый (1997-2000); аким с. Егиндыбулак (2001-2007); руководитель аппарата акима Каркаралинского района (2007-2010); заместитель председателя правления АО «Агро-Консалтинг-К» (2010-2011); управляющий директор АО «Агро-Консалтинг-К» (2011-2012); управляющий директор АО «Управляющая инвестиционная компания «Арка» (06.2014-12.2014); заместитель председателя правления АО «УИК «Арка» (2014-2015); председатель правления АО «УИК «Арка» (2015-2017); администратор по стаб. фонду и работе соц. павильонам АО «НК «СПК «Сарыарка» (2017-2018); и.о. акима г. Абай (05.2018-06.2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.

48 лет назад (1972) родился БАЯХМЕТОВ Еркебулан Еркешевич - аким г. Степногорска Акмолинской области.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова; Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовая деятельность: заместитель директора филиала АООТ «Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий» по Северо-Казахстанской области; заместитель акима г. Петропавловска; заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК; сотрудник канцелярии Премьер-Министра РК, АО «Казтемиртранс»; начальник регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Акмолинской области; директор палаты предпринимателей Акмолинской области (2016-2018).

На занимаемой должности- с сентября 2018 года.

43 года назад (1977) родился ЯРОШЕНКО Виталий Владимирович - председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в Тургайской области. Окончил Акмолинский аграрный университет, инженер-механик (1999); Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2002); Кокшетауский институт экономики и менеджмента, информационные системы (2006).

Трудовая деятельность: работа в системе Комитета связи и информатизации (с 2003 года); заместитель председателя Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК (2015-2016); директор департамента связи Министерства информации и коммуникаций РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций РК (2017-2019); председатель Комитета телекоммуникаций Министерства информации и коммуникаций РК (02.2019-04.2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

40 лет назад (1980) родилась ЩЕГОРЦОВА Анастасия Геннадьевна - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родилась в г. Павлодаре. Окончила Евразийский национальный университет им. Н. Гумилева, политология (2003); магистратуру по специальности «социология» (2010).

Трудовая деятельность: главный специалист отдела анализа и мониторинга, заведующий отделом анализа и мониторинга, заместитель директора департамента внутренней политики г. Астаны (2003-2007); директор департамента анализа и мониторинга Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2007-2010); заместитель председателя Комитета по языкам Министерства культуры Республики Казахстан (2010-2013); заместитель генерального директора по стратегическому планированию и аналитической работе ТОО «УК «Қазмедиа орталығы» (2013-2014); преподаватель кафедры «Политология» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2014-2017); директор РГУ «Служба центральных коммуникаций» (2017-2018); заместитель председателя правления АО «Казконтент» (2018); заведующий отделом по взаимодействию со СМИ и неправительственными организациями Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2018-2019); и.о. руководителя аппарата ЦИК РК (с 2019 года).

На занимаемой должности - с ноября 2019 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Ерен еңбегі үшін» (2019).


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив