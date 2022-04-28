28 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день охраны труда

Отмечается ежегодно по инициативе Международной организации труда. Этот день входит в структуру международных дней Организации Объединенных Наций.

Впервые он отмечался в 2003 году. Основная задача этого всемирного дня - привлечь внимание к масштабам проблемы производственных травм и гибели на производстве.

СОБЫТИЯ

В 1870 году в городе Ташкенте вышло в свет первое издание на казахском языке «Түркістан уәлаяты газеті». Газета издавалась два раза в месяц на двух языках, в качестве приложения к «Ведомствам Туркестана».

В 1955 году в пустынной местности началось строительство космодрома Байконур. Строительство первой очереди космодрома было завершено в рекордные сроки, и уже в мае 1957 года с полигона был произведен первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 конструкции Сергея Королева.

С Байконура был запущен и первый в истории искусственный спутник Земли (в 1957 году), и первый космический корабль с человеком на борту (в 1961 году). После распада СССР космодром оказался собственностью Казахстана.

В 2001 году состоялся полет в космос первого космического туриста - американского миллионера Денниса Тито на российском космическом корабле «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым и Юрием Батуриным.

В 2007 году в Алматы на могиле известного писателя, ветерана войны Касыма Кайсенова был установлен памятник.

Касым Кайсенов (1918-2006) - видный организатор партизанского движения, командовавший отрядами дивизии им. В. Чапаева, которые совершили множество дерзких операций на территории Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии. За боевые заслуги в годы войны был награжден орденами Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого, «За заслуги», 25 медалями СССР и почетными грамотами, «Халык каһарманы». Является основоположником темы партизанской войны в казахской литературе. Лауреат премии Союза писателей Казахстана имени Бауржана Момышулы, его имя присвоено ряду школ и улиц в стране.

В 2010 году в Австрии впервые была издана Книга памяти о воинах-казахстанцах, сражавшихся и погибших на территории страны в годы Второй мировой войны. Электронная версия книги доступна на сайте посольства Республики Казахстан в Австрийской Республике - www.kazakhstan.at. Издание книги стало результатом семи месяцев кропотливой работы посольства РК в АР, осуществленной в тесном сотрудничестве с Институтом по изучению последствий войн имени Людвига Больцмана и Австрийским Черным крестом.

В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Космическая станция «Мир» из серии монет «Космос» - биколорную «proof» качества номинальной стоимостью 500 тенге и из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге. Памятные монеты «Космическая станция «Мир» из серии «Космос» являются седьмой парой монет из серебра/тантала и из сплава нейзильбер, продолжающие серию о знаменательных событиях в истории исследования космоса и постижения тайн Вселенной.

В 2016 году в Нью-Йорке постоянный представитель Республики Казахстан при Организации Объединённых Наций Кайрат Абдрахманов и Временный поверенный в делах (ВПД) Республики Либерия, посол Джордж Паттен подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Республика Либерия - государство в Западной Африке, расположенное на побережье Атлантического океана (длина береговой линии 579 км). Площадь - 111,37 тыс. км2. Столица - г. Монровия. Официальный язык - английский. Денежная единица - либерийский доллар. Глава государства и исполнительной власти - президент, избираемый на всеобщих выборах на 6 лет (с правом одного переизбрания). Президент является Верховным главнокомандующим. Одновременно с президентом избирается вице-президент.

В 2016 году пять государств-участников Организации Исламского сотрудничества присоединились к астанинской инициативе по созданию Исламской организации по продовольственной безопасности в Астане. Соглашение подписали министры профильных ведомств Бангладеша, Катара, Мозамбика, Таджикистана и Камеруна.

В 2016 году в Астане открылось Бюро по связям и партнерству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Это первый такой офис в Центральной Азии. ФАО входит в систему ООН и занимается вопросами международной продовольственной безопасности и сельскохозяйственного развития. В состав организации в настоящее время входят 197 государств.

В 2017 году в Тегеране художественная лента «Оралман» режиссера Сабита Курманбекова получила приз за лучший азиатский фильм на XXXV Международном кинофестивале Фаджр, прошедшем в Иране. Казахстанская картина была представлена в конкурсной программе «Восточная панорама», где за главный приз боролись 15 полнометражных картин из 12 стран.

В 2018 году в фонд Библиотеки Конгресса США, в которой содержится более 100 млн книг и считается самой большой библиотекой в мире, были переданы книги Ильяса Есенберлина «Кочевники», переведенные на английский язык.

В 2021 году норвежский информационно-аналитический портал Steigan.no посвятил редакционную статью о казахстанской вакцине от коронавируса, в которой подробно рассказано об этапах создания и тестирования QazVac, а также были представлены комментарии о значении данного события.

«Самое поразительное не то, что Казахстан разработал собственную вакцину. На наш взгляд, наиболее интересным является то, что эта вакцина была разработана на основе настоящего вируса COVID-19, который был изолирован и секвенирован. Насколько мы поняли, самые известные вакцины от фармацевтических гигантов разрабатываются не на основе выделения из реального вируса, а на основе компьютерных моделей», - отмечает Steigan.no.

В 2021 году Национальный банк Казахстана выпустил в продажу коллекционную монету QAZAQSTANNYŃ ASTANASY - NUR-SULTAN из серии «Выдающиеся события и люди».

Монеты номиналом 1 000 тенге, общей массой 62,2 грамма, из серебра 925/1000 пробы массой 46,2 грамма с составной частью из золота 999/1000 пробы массой 16 граммов, качества изготовления proof, диаметром 50 мм, изготовлены тиражом 1 000 штук.