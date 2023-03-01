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    278 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано с начала эпидсезона в Карагандинской области

    1 Марта 2023, 22:30

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала эпидсезона зарегистрировано более 278 тысяч случаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в Региональной службе коммуникаций главный санитарный врач Карагандинской области Юрий Залыгин сообщил о количестве случаев заболевания ОРВИ. Из 278 тысяч заболевших 52% - дети до 14 лет. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость возросла на 28%, но пороговые уровни заболеваемости не превышены.

    «В области отмечается регистрация гриппа А1 и В – зарегистрировано всего 304 случая гриппа, из них 71 гриппа А1 и 233 гриппа В. Заболели гриппом 122 ребенка до 14 лет или 40%. За текущий эпидсезон заболеваемость ОРВИ среди школьников составила 23%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,8 раз», - отметил Юрий Залыгин.

    По его словам, в регионе отмечается циркуляция гриппоподобных вирусов. В текущем сезоне исследовано 1 416 образцов от заболевших с признаками ОРВИ. Удельный вес не гриппозных вирусов составил 16% от общего числа исследованных проб. В основном выявляются риновирус, РС-вирус, аденовирус. Среди детей в учебных заведениях заболеваемость не превышает нормы.

    «Департамент ведет мониторинг заболеваемости ОРВИ, чтобы не допустить вспышки инфекций и превышения ее еженедельных контрольных уровней среди населения. Пораженности классов нет, заболеваемость среди учащихся школ составляет от 4 до 15%, поэтому ограничительные мероприятия мы не вводим», - добавил спикер.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Караганда
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