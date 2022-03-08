278 человек выздоровели от коронавируса в  Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

в городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 30,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 14,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 102,

в Карагандинской области - 25,

в Костанайской области - 21,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 18,

в СКО - 29,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели 1 277 390 человек от COVID-19.