08:16, 08 Март 2022 | GMT +6
278 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 278 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
в городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 30,
в Актюбинской области - 21,
в Алматинской области - 14,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 3,
в ЗКО - 102,
в Карагандинской области - 25,
в Костанайской области - 21,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 18,
в СКО - 29,
в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели 1 277 390 человек от COVID-19.