2765 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2765 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 797,

город Алматы - 385,

город Шымкент - 131,

Акмолинская область - 98,

Актюбинская область - 35,

Алматинская область - 88,

Атырауская область - 137,

Восточно-Казахстанская область - 83,

Жамбылская область - 37,

Западно-Казахстанская область - 157,

Карагандинская область - 463,

Костанайская область - 53,

Кызылординская область - 33,

Мангистауская область - 142,

Павлодарская область - 65,

Северо-Казахстанская область - 20,

Туркестанская область - 41.

Всего в стране выявлено 430928 заболевших.