272 врача не хватает в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области дефицит медицинских кадров. Региону нужны 272 врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии Nur Otan, на совете по вопросам здоровья нации обсуждали, какие меры принимаются для привлечения кадров. Есть потребность в педиатрах, акушерах-гинекологах и врачах-лаборантах. Не хватает 102 средних медицинских работников.

«Подъемные пособия в размере 1,5 млн тенге назначены 27-ми врачам. В этом году ожидаем 128 молодых врачей, в том числе 56 в села. Прибудут 24 резидента, обучавшиеся за счет средств областного бюджета. В бюджете управления здравоохранения уже заложено на текущий финансовый год 143,5 млн тенге. Дополнительная потребность для привлечения 128 молодых врачей составляет 106 млн тенге», - сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов.

Он добавил, что за счет местного бюджета с условием последующей отработки не менее 5 лет обучаются 113 резидентов в 10 высших медицинских учебных заведениях. Среди них кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, офтальмологи, оториноларингологи, акушеры-гинекологи, неврологи и другие специалисты.

Ранее мы сообщали, что область выделила более 100 грантов на обучение медиков.

Сейчас в организациях здравоохранения региона трудятся 1 342 врача и 5 022 средних медицинских работника.



