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    270 млрд тенге вложили меценаты в развитие регионов

    13 Августа 2020, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 270 млрд тенге вложили меценаты в развитие родных регионов. Об этом заявил вице-министр информации и общественного развития РК Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как таковая духовность – феномен, который трудно измерить какими-то методами, но задача нашего министерства - анализировать все те результаты, которые есть в рамках реализации конкретных мероприятий, в этом плане, безусловно, усилиями института общественного развития проводятся соответствующие социальные замеры и в рамках этого определяются индикаторы, все проблемные вопросы, которые в последующем мы стараемся решить», - сказал Болат Тлепов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    По его словам, реализуется очень много проектов хозяйственного плана.

    «К примеру, цель проекта «Туған жер» - привлечение меценатов и спонсоров для развития своего родного села, своей малой родины. Проект оправдал себя полностью, были привлечены более 12 тысяч меценатов. Они вложили порядка 270 млрд тенге в развитие регионов. Это в основном социально-культурные объекты, школы, детские сады спортивные объекты», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Рухани жаңғыру Туған жер
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