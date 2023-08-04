Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    270 человек тушат пожар в горах Жамбылской области

    4 Августа 2023, 10:03

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар охватил территорию в 300 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «Сотрудники ЧС продолжают тушение возгорания сухой травы в горной местности на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 квартал) в 20 км от села Актоган Меркенского района. Предварительная площадь пожара составляет 300 га. Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Вертолетом МЧС проводится аэровизуальное обследование. С начала тушения авиация Казавиалесоохраны осуществила 13 сбросов воды объемом около 19,5 тонн.

    В ликвидации пожара задействованы силы и средства лесного хозяйства, Казавиалесоохраны, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 270 человек, 36 единиц техники, авиация.

    Ранее сообщалось, что на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Происшествия Регионы Казахстана Пожар ДЧС Тараз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар на газозаправочной станции произошел в Алматинской области
    Более 220 млн кубометров поливной воды получит Жамбылская область
    Новый Дом культуры появился в Жамбылской области
    Работа осложняется высокой температурой и задымленностью – МЧС РК о поисках горняков
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы