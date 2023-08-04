270 человек тушат пожар в горах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар охватил территорию в 300 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Сотрудники ЧС продолжают тушение возгорания сухой травы в горной местности на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 квартал) в 20 км от села Актоган Меркенского района. Предварительная площадь пожара составляет 300 га. Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Вертолетом МЧС проводится аэровизуальное обследование. С начала тушения авиация Казавиалесоохраны осуществила 13 сбросов воды объемом около 19,5 тонн.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства лесного хозяйства, Казавиалесоохраны, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 270 человек, 36 единиц техники, авиация.

Ранее сообщалось, что на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га.