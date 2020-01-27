+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

27 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

27 Января 2020 08:00
Поделиться:
27 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

Новости по теме
27 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
26 января. Календарь Казинформа «Дни рождения» 26 января. Календарь Казинформа «Даты. События» 25 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

72 года назад (1948) родился АЛЬПИЕВ Толеубек Нигметович - первый заместитель директора государственного театра оперы и балета Astana Opera.

Родился в г. Фрунзе (Киргизская ССР). Окончил Московское музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (1968); Алматинскую государственную консерваторию им. Курмангазы по классу скрипки (1977).

Трудовая деятельность: артист оркестра телевидения и радио Киргизской ССР, г. Фрунзе (1970-1972); работал в камерном оркестре телевидения и радио Казахской ССР (1972-1977); артист симфонического оркестра Государственной филармонии им. Жамбыла (1977-1985); заместитель директора гастрольно-концертного объединения «Казахконцерт» (1985-1987); директор «Казахконцерта» (1987-1988); директор, художественный руководитель Государственной филармонии им. Жамбыла (1988-1989); заместитель председателя Госкомитета по культуре при Совете Министров Казахской ССР (1989-1992); заместитель министра культуры КазССР (1992-1995); генеральный директор дирекции международных культурных программ Комитета культуры (1995-2000); директор впервые созданного в Астане Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой (2000-2013); заместитель директора Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2013-2014); директор государственного театра оперы и балета «Астана Опера» (2014-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «550 лет Казахского ханства», «20 жыл Астана»; нагрудным знаком «25 лет казахстанской полиции» (2017).

Удостоен почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана» (1998). Лауреат Межгосударственной премии «Звезды Содружества» (2017), Государственной премии Республики Казахстан за постановку оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди (2018).

55 лет назад (1965) родился АХМЕТЖАНОВ Ербол Улатаевич - председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1990).

Трудовая деятельность: судья военного суда Алматинского гарнизона (2005-2009); судья специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Алматы (2009-2014); председатель специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам, г. Астана (2014-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

55 лет назад (1965) родился КУСАИНОВ Марат Апсеметович - заместитель председателя правления «Евразийский банк развития».

Родился в г. Туркестане. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства (1988); НВШГУ (1997); международные курсы по стратегии экономического развития и рыночной экономике KOICA-JICA (2001).

Трудовая деятельность: инструктор, старший экономист, экономист, специалист, главный специалист, начальник управления экономики, заведующий отделом экономики Кызылординского горисполкома, городской администрации (1988-1996); консультант Агентства по контролю за стратегическими ресурсами РК (1997); консультант Канцелярии Премьер-Министра РК (1997-2000); заместитель директора департамента стратегического планирования и контроля, директор департамента социально-экономического анализа Агентства по стратегическому планированию РК (2000-2001); заместитель директора департамента государственного бюджета Министерства финансов РК (2001-2002); директор департамента стратегического планирования и инвестиционной политики, директор департамента региональной политики и межбюджетных отношений (с 2002 года); вице-министр экономики и бюджетного планирования РК (2006-2010); вице-министр экономического развития и торговли РК (2010-2014); первый заместитель министра национальной экономики РК (2014-2017); член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (2017-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

Награжден орденами «Кұрмет», «Парасат»; медалями «Ерен еңбегi үшiн», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 жыл Астана».

52 года назад (1968) родился ОМАРКУЛОВ Жандос Кастельбекович - заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по тылу - начальник тыла.

Родился в Джамбульской области. Окончил Горьковское высшее военное училище тыла имени маршала Советского союза И.Х. Баграмяна (1989); Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А.В. Хрулева г. Санкт-Петербург (2008).

Трудовая деятельность: проходил службу на должностях от офицера продовольственной службы до начальника управления тыла (1989-2009); начальник управления тыла - заместитель начальника тыла Комитета внутренних войск МВД Республики Казахстан (2009); заместитель командующего Внутренними войсками МВД РК по тылу (2009-2013); заместитель Главнокомандующего Внутренними войсками МВД РК по тылу (2013-2014).

На занимаемой должности - с мая 2014 года.

36 лет назад (1984) родился медиаменеджер КОЖАХМЕТОВ Думан Кайырлыевич.

Родился в Петропавловске. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, связь с общественностью; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, экономика и менеджмент СМИ.

Трудовая деятельность: сотрудник АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»; старший помощник Генерального прокурора РК; работал на руководящих позициях в частных медиакомпаниях; 2018-2019 г.Председатель правления АО «Казконтент».


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив