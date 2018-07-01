27 тысяч казахстанцев имеют счета в иностранных банках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 27 тысяч казахстанцев задекларировали денежные средства на счетах иностранных банков 108 стран, передает корреспондент МИА «Казинформ.

«За прошлый год более 68 тысяч лиц представили декларации. Из них более 27 тысяч задекларировали денежные средства на счетах иностранных банков в 108 странах на 820,9 млрд. тенге. Основными странами являются - Сингапур, Швейцария, Ливан, Республика Корея, Россия», - сообщил директор департамента методологии налогообложения КГД министерства финансов Кайрат Жолмухамбетов.

По его словам, казахстанская сторона будет запрашивать у отечественных банков информацию о счетах нерезидентов и автоматически переправлять ее в налоговые органы тех государств, в которых эти иностранцы проживают.

«Выглядеть информация будет так: имя и налоговый номер владельца счета, а также информация о доходах со вкладов, дивидендах, доходах от продажи активов и определенных видов страховок наших граждан», - рассказал К. Жолмухамбетов.

По информации спикера, в рамках автоматического обмена, начиная с 2020 года, компетентные органы участвующих юрисдикций будут получать от финансовых учреждений своей страны информацию о счетах физических и юридических лиц - резидентов других стран - участников Многостороннего соглашения, а также ежегодно передавать данную информацию компетентным органам этих стран.



Получать от компетентных органов других стран - участников Многостороннего соглашения информацию о счетах физических и юридических лиц - резидентов своей страны. Получать и передавать информацию о контролирующих лицах (бенефициарных владельцах), если эти контролирующие лица являются резидентами стран, участвующих в Многостороннем соглашении.

При этом Кайрат Жолмухамбетов обратил внимание на то, что действующая редакция Налогового кодекса уже содержит положения, устанавливающие обязательство по декларированию активов за пределами Казахстана - это статья 363. Эта норма существует еще с 2009 года.

Автор: Гульмира Сарбасова