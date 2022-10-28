Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    27 туш сайги и оружие: браконьеров задержали в Актюбинской области

    28 Октября 2022, 20:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 27 туш сайги и оружие изъяли у браконьеров полицейские в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    25 октября на территории Кобдинского и Байганинского районов сотрудниками полиции области проведен ОПМ «Браконьер». При проверке в салоне автомашин ВАЗ-21140, УАЗ и Toyota Camry стражи порядка обнаружили 27 туш сайги. Кроме того, при осмотре автомашины Toyota Land Cruiser полицейские изъяли одноствольное ружье 12 калибра Вурсан, двуствольное ружье 12 калибра ИЖ-27Е и ножи. По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы.

    Начаты досудебные расследования по ст.337 ч.4 и ст.339 ч.1 -1 УК РК. Пять задержанных лиц в порядке со ст.128 УПК РК водворены в ИВС РОП.



    Фото: polisia.kz


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане