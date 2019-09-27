27 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

ИМЕНА





назад (1926-1999) родился- писатель. Участник Второй мировой войны, заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, почетный гражданин Костаная.

Уроженец города Павлодара. Окончил межкраевую школу Народного комиссариата государственной безопасности СССР, Казахский педагогический институт. В 1944-1976 годы служил в органах безопасности СССР. В 1983-1989 годы - литературный консультант Костанайского областного Союза писателей Казахстана. Автор документальной повести «Падение Большого Туркестана», документальных книг «Чрезвычайная комиссия», «Восстание». По сценарию Серика Шакибаева снят телефильм «По законам мужества».

Награжден медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.





назад (1963) родился– заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный политехнический институт, горный инженер-строитель; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист.

Трудовой стаж: горнорабочий, электрик-слесарь шахты имени 50-летия ВОСР (1980-1981); горнорабочий шахты «Кировская» (1983-1990); вице-президент Казахстанской ассоциации по борьбе с наркоманией (1995-1996); главный специалист Департамента занятости, Фонда содействия занятости, государственной инспекции охраны труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (1996-1999); начальник департамента службы безопасности ТОО «Ариф контрол» (1999-2002); консультант Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию (2002-2003); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2002-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (2007-2011), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2012-2016 гг.)

На занимаемой должности - с 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); юбилейной медалью «10 лет независимости Республики Казахстан».





назад (1966) родился- ректор Казахского национального исследовательского технического университета им. К.И. Сатпаева. Родился в г. Алма-Ате. Окончил факультет экономической кибернетики Московского экономико-статистического института, экономист-математик (1990); аспирантуру Московского экономико-статистического института (1993).

Трудовая деятельность: президент АО «Тенгри» (1993-1996); заместитель директора, директор Института экономических исследований (бывший Институт экономики при Госплане КазССР) (1996-1999); заместитель председателя Национального банка РК (1999-2000); заведующий социально-экономическим отделом Администрации Президента РК (2000-2001); председатель Агентства по стратегическому планированию РК (2001-2003); управляющий директор корпоративного развития АО «НК «КазМунайГаз» (2003-2004); ректор Казахстанско-британского технического университета (2004-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.





назад (1968) родился- генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Евразия+ОРТ».

Родился в г. Томске (РСФСР). Окончил Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны (1989), инженер по эксплуатации радиотехнических средств; Высшую школу права «Әділет» (1996), юрист.

Трудовой стаж: заместитель генерального директора ТОО «Цесна-Сайран» (1994-1996); директор ТОО «Юрист», ТОО «Компания ЮрИнфо» (1996-2004); секретарь Союза судей (2001-2002); директор Фонда формирования правовой культуры (с 2003); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2007), генеральный директор ТОО «Первый канал «Евразия» (2007-2010).

На занимаемой должности - с августа 2012 года.

Награжден медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан», «10 лет Парламенту Республики Казахстан».