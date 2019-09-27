27 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день туризма

Учрежден Генеральной Ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. Эта дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1970 году принят Устав Всемирной туристской организации.

День рождения Google

Доменное имя google.com было зарегистрировано 15 сентября 1997 года, а компанию Google Inc. зарегистрировали 4 сентября 1998 года. Однако, начиная с 2005 года, день рождения компании официально отмечается 27 сентября. Дату изменили для того, чтобы она совпала с объявлением рекордного количества веб-страниц, индексируемых поисковой системой.

СОБЫТИЯ

1929 году жители Бостандыкского района Сырдариинского округа (ныне на территории Узбекистана) протестовали против тяжелого налогообложения и насильственных действий советской власти в ходе хлебозаготовительных кампаний. Организаторами бостандыкского восстания, в котором участвовали около 500 человек, являлись Т. Мусабаев, У. Майлыбаев. В сражении у зимовки Бричмолла на помощь восставшим пришел басмаческий отряд И. Чаныбекова. Восстание было подавлено отрядом объединенного государственного политического управления (ОГПУ). 50 человек из повстанцев погибли, 2 человека приговорены к расстрелу, 36 осуждены на 10 лет пребывания в исправительных лагерях, 7 отправлены в ссылку на 5 лет.

1931 году вышел в свет первый номер газеты Баянаульского района - «Баянтау», называвшейся вначале «Ленин туы».

Свое благословение изданию дал известный земляк баянаульцев, этнограф, философ и литератор Машхур Жусуп Копеев. Первым редактором газеты был Галым Малдыбаев, здесь начиналась творческая деятельность народного писателя Казахстана Дихана Абилева, талантливого журналиста и писателя Сулеймена Баязитова, заведующего кафедрой журналистики Павлодарского госуниверситета Крыкбая Алдабергенова.

В 2006 году в городе Вальдбрунн-Мюльбене (земля Баден-Вюртемберг) Посольством Республики Казахстан в ФРГ совместно с фермой по производству кумыса при активном участии казахской диаспоры Германии и переселенцев из Казахстана проведен праздник «Хоффест-День кумыса». Посетители имели возможность лицезреть обстановку казахской юрты, узнать о казахском инструменте домбра, познакомиться с блюдами национальной кухни и историей возникновения производства кумыса.

В 2007 году вышел в свет новый вариант перевода романа «Абай жолы» на русский язык.

В 2013 году в Монте-Карло в рамках официального визита Президент РК Нурсултан Назарбаев был награжден Крестом Ордена Святого Карла (Шарля). Этот орден является высшей государственной наградой Княжества Монако. Он утвержден Князем Карлом (Шарлем) III. Князь Монако Альбер II награжден высшей государственной наградой РК - орденом «Достық», которым награждаются лица за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

В 2015 году Президент Казахстана прибыл в США для участия в 70-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Первыми Н. Назарбаева встретили казахстанские студенты - стипендиаты программы «Болашак», обучающиеся в вузах США. Среди студентов из Казахстана был и сын Батырхана Шукенова Максут, который учится в Америке. Он вручил Нурсултану Назарбаеву музыкальный диск - сборник песен своего отца.

В 2017 году в Национальной библиотеке РК открылась выставка работ фотохудожника заслуженного работника культуры Казахстана Иосифа Будневича, свидетеля исторических событий, происходивших в XX веке в Казахстане.

В 2018 году в Туркестанской области в день празднования 90-летия Тюлькубасского района состоялось открытие нового памятника Мухамеджану Тынышбаеву и Турару Рыскулову.