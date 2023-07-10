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    27 пьяных водителей разъезжали по Астане в День столицы

    10 Июля 2023, 22:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для проведения медицинского освидетельствования в ЦНиП Астаны доставлено 25 водителей, у которых установлена степень опьянения, передает МИА «Казинформ».

    В ДП Астаны сообщили, что в целях выявления нарушений Правил дорожного движения, обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности на территории столицы проведено локально рейдовое мероприятие «Пьяный водитель – преступник!».

    «Для проведения медицинского освидетельствования в ЦНиП Астаны доставлено 25 водителей, у который установлена степень опьянения. В отношении двух водителей, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, возбуждено административное производство по части 4 статьи 613 КоАП РК. Транспортные средства нарушителей водворены на коммунальную стоянку», - сообщили в полиции.

    Так, полицейскими по проспекту Абылайхана была остановлена автомашина марки «Инфинити», под управлением 31-летней жительницы столицы. При проверке документов полицейские заметили запах алкоголя от девушки. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управляла автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. В отношении автоледи в подпитии возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

    Также, полицейскими полка патрульной полиции в вечернее время по улице Кудайбердыулы задержан водитель автомашины марки «Lexus RX 300» в состоянии опьянения. При проверке документов выяснилось, что в 2020 году решением суда 35-летний мужчина был лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Несмотря на лишение прав, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

    Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управлял транспортом в алкогольном опьянении «легкой степени тяжести». В настоящее время нарушитель заключен под стражу, проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Транспорт МВД РК Авто
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