27 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1959) родился ЖУКЕНОВ Абдрашит Толегенович - председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1985)

Трудовая деятельность: секретарь судебного заседания, консультант, старший консультант Верховного суда КазССР (1985-1988); судья, заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного суда (1988-1995); судья, секретарь пленума Верховного суда РК (1995-2001); заместитель Генерального прокурора РК (2001-2005); председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (2005-2010); судья Верховного суда РК (2010-2014); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (07.2014-10.2014); судья Верховного суда Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденом «Данқ» II степени; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл». Кавалер почетного знака Союза судей «Үш би».

61 год назад (1961) родился НУРЫШЕВ Камбар Жумабаевич - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Атырауской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1983).

Трудовая деятельность: консультант суда г. Гурьев (1983-1984); старший консультант отдела юстиции по судебной работе Гурьевской области (1984-1987); судья Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1987-1990); судья суда г. Гурьев (1990-1991); судья, председатель Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1991-1995); исполняющий обязанности председателя коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1995-1996); судья Атырауского областного суда (1996-1999); председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1999-2007); председатель коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда (2007-2010); председатель кассационной судебной коллегии Западно-Казахстанского областного суда (2010-2011); председатель Западно-Казахстанского областного суда (2011-2014); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (2014-2016); судья Верховного суда РК (2016-2017); председатель Кызылординского областного суда (2017-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

Награжден медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

60 лет назад (1962) родился ЯКУШЕВ Юрий Александрович - директор Государственного академического русского театра драмы имени М.Ю. Лермонтова.

Родился в Сарани Карагандинской области. Окончил Алматинский театрально-художественный институт; магистратуру Международной академии бизнеса (2007).

Трудовая деятельность: актер Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова; возглавлял одну из коммерческих фирм (1993-1999).

На занимаемой должности - с февраля 1999 года.

57 лет назад (1965) родился АХМЕТОВ Сапар Кайратович - председатель правления Казахстанской ассоциации блокчейн-технологий.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство (1990); Евразийский гуманитарный институт, экономист-финансист (2001).

Трудовая деятельность: каменщик 2-го разряда Марьевской передвижной мехколонны №5 «Петропавловсксельстрой» (08.1990-09.1990); мастер Марьевской передвижной мехколонны № 5 «Петропавловсксельстрой» (1990-1991); старший производитель работ Марьевской передвижной мехколонны № 5 «Петропавловсксельстрой» (01.1991-09.991); коммерческий директор производственной коммерческой фирмы «Гимарат», город Петропавловск (1993-1996); специалист 1-й категории отдела по научно-техническому развитию и застройке территории и связи административного совета Акмолинской СЭЗ (01.1997-05.1997); инженер по технадзору управления капитального строительства «Акмола-Недвижимость» (1997-1998); ведущий специалист аппарата акима г. Астана (01.1998-02.1998); главный специалист, консультант отдела экономических реформ аппарата акима г. Астана (02.1998-09.1998); советник заместителя акима г. Астана (1998-1999); заведующий отделом по развитию туризма и внешнеэкономических связей аппарата акима г. Астана (1999-2001); заведующий отделом экономического анализа и внешних связей аппарата акима г. Астана (2001-2002); временно исполняющий обязанности председателя внешнеэкономических связей г. Астана (04.2002-05.2002); председатель Комитета внешнеэкономических связей г. Астана (05.2002-11.2002); заместитель акима района «Сарыарка» г. Астана (2002-2004); аким района «Сарыарка» г. Астана (2004-2007); руководитель аппарата акима г. Астана (2007-2008); аким района «Алматы» г. Астана (2008-2013); первый заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан» (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); медалями «Астана» (2000), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсізідігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

35 лет назад (1987) родился БАКЫТБЕКОВ Наги Калтаевич - директор телеканала Qazsport.

Трудовая деятельность: директор Кызылординского филиала РД «Альянс студентов Казахстана». (2005-2006); республиканский лидер движения «Альянс студентов Казахстана» (2006-2008); исполнительный директор РМОО «Союз КВН Казахстана» (2008-2011); администратор, продюсер театра ГККП «Астана қаласының көңілді тапқырлар театры» (2011-2015); директор информационного футбольного портала KazFootball (2015-2018); директор департамента маркетинга и PR-службы Казахстанской федерации футбола (2018-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.