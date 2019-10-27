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27 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

27 Октября 2019 08:00
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27 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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60 лет назад (1959) родился ЖУКЕНОВ Абдрашит Толегенович - председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1985)

Трудовая деятельность: секретарь судебного заседания, консультант, старший консультант Верховного суда КазССР (1985-1988); судья, заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного суда (1988-1995); судья, секретарь пленума Верховного суда РК (1995-2001); заместитель Генерального прокурора РК (2001-2005); председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда РК (2005-2010); судья Верховного суда РК (2010-2014); заместитель председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (07.2014-10.2014); судья Верховного суда Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.


58 лет назад (1961) родился НУРЫШЕВ Камбар Жумабаевич - председатель Кызылординского областного суда.

Родился в Гурьевской (ныне Атырауской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1983).

Трудовая деятельность: консультант суда г. Гурьев (1983-1984); старший консультант отдела юстиции по судебной работе Гурьевской области (1984-1987); судья Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1987-1990); судья суда г. Гурьев (1990-1991); судья, председатель Балыкшинского районного суда Гурьевской области (1991-1995); исполняющий обязанности председателя коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1995-1996); судья Атырауского областного суда (1996-1999); председатель судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (1999-2007); председатель коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда (2007-2010); председатель кассационной судебной коллегии Западно-Казахстанского областного суда (2010-2011); председатель Западно-Казахстанского областного суда (2011-2014); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда (2014-2016); судья Верховного суда РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).


57 лет назад (1962) родился ГАЯЗОВ Бахытжан Темирович - аким г. Рудный Костанайской области.

Родился в Челябинской области (РФ). Окончил Троицкий зооветеринарный техникум (1982); Троицкий ветеринарный институт, ветеринарный врач (1989); Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, юрист (2003).

Трудовая деятельность: ветеринарный санитар, старший ветеринарный врач совхоза (1989-1992); главный ветеринарный врач, заместитель директора Львовской опытной сельскохозяйственной станции Джетыгаринского района (1992-1996); президент ГАО «Куатты» (1996-1999); директор ТОО «АС-ЕТ» (1999-2001); заместитель акима Костанайского района (2001-2004); аким Алтынсаринского района Костанайской области (2004-2008); аким Аулиекольского района Костанайской области (2008-2011).

На занимаемой должности - с июня 2011 года.


57 лет назад (1962) родился ЯКУШЕВ Юрий Александрович - директор Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова.

Родился в г. Сарань Карагандинской области. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт; магистратуру Международной академии бизнеса (2007).

Трудовая деятельность: актер Государственного академического русского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова; возглавлял одну из коммерческих фирм (1993-1999).

На занимаемой должности - с февраля 1999 года.


54 года назад (1965) родился АХМЕТОВ Сапар Кайратович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, промышленное и гражданское строительство (1990); Евразийский гуманитарный институт, экономист-финансист (2001).

Трудовая деятельность: каменщик 2-го разряда Марьевской передвижной мехколонны №5 «Петропавловсксельстрой» (08.1990-09.1990); мастер Марьевской передвижной мехколонны №5 «Петропавловсксельстрой» (1990-1991); старший производитель работ Марьевской передвижной мехколонны №5 «Петропавловсксельстрой» (01.1991-09.991); коммерческий директор производственной коммерческой фирмы «Гимарат», город Петропавловск (1993-1996); специалист 1-й категории отдела по научно-техническому развитию и застройке территории и связи административного совета Акмолинской СЭЗ (01.1997-05.1997); инженер по технадзору управления капитального строительства «Акмола-Недвижимость» (1997-1998); ведущий специалист аппарата акима г. Астана (01.1998-02.1998); главный специалист, консультант отдела экономических реформ аппарата акима г. Астана (02.1998-09.1998); советник заместителя акима г. Астана (1998-1999); заведующий отделом по развитию туризма и внешнеэкономических связей аппарата акима г. Астана (1999-2001); заведующий отделом экономического анализа и внешних связей аппарата акима г. Астана (2001-2002); временно исполняющий обязанности председателя внешнеэкономических связей г. Астана (04.2002-05.2002); председатель Комитета внешнеэкономических связей г. Астана (05.2002-11.2002); заместитель акима района «Сарыарка» г. Астана (2002-2004); аким района «Сарыарка» г. Астана (2004-2007); руководитель аппарата акима г. Астана (2007-2008); аким района «Алматы» г. Астана (2008-2013); первый заместитель председателя Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан» (2013-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); медалями «Астана» (2000), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсізідігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015).

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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