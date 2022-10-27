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    27 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    27 Октября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день аудиовизуального наследия

    Входит в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций и отмечается ежегодно. Был учрежден в 2005 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО.

    Под аудиовизуальным наследием подразумевают фильмы, радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи. Аудиовизуальные документы - основные носители первичной информации XX и XXI веков, ставшие важным дополнением к традиционным письменным носителям. Аудиовизуальное наследие выполняет важную функцию сохранения культурной самобытности народа.

    СОБЫТИЯ

    В 1953 году вступила в строй железнодорожная линия Мойынты-Шу протяженностью 438 км. Строительство началось в 1947 году. Новая линия обеспечила кратчайшую транспортную связь Карагандинского каменноугольного бассейна и северных областей с Южным Казахстаном и республиками Центральной Азии. Дорога имела большое народно-хозяйственное значение для Казахстана, стала возможной доставка дешевого карагандинского угля в южные области республики.

    В 1956 году населенный пункт Аркалык получил официальный статус рабочего поселка и стал объектом Всесоюзной комсомольской ударной стройки (первыми фундамент будущего города заложили посланцы комсомола из Риги).

    В 1999 году была основана компания ТОО «Казфосфат», головной офис которой находится в Алматы. ТОО «Казфосфат» - уникальная компания на территории Казахстана, имеющая в своей собственности полную линию от добычи до поставки фосфатов собственными средствами железнодорожно-транспортного комплекса и их переработки на конечный продукт.

    В 2005 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву Государственную премию мира и прогресса Первого Президента РК. В ходе состоявшейся беседы наш Глава государства дал высокую оценку тому вкладу, который Минтимер Шаймиев внес в развитие дружбы между братскими казахским и татарским народами и в дело укрепления сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

    В 2007 году в Государственном Академическом театре оперы и балета им. Абая состоялось первое вручение премии «Алтын жүрек». Почетным гостем на торжественном вручении первой премии «Алтын журек» был Чингиз Айтматов.

    «Алтын жүрек» - ежегодная общественная национальная премия за вклад коммерческих организаций и физических лиц в реализацию благотворительных программ и проектов на территории Казахстана. Учреждена общественным фондом Благотворительный фонд «Бауыржан». Символом и главной наградой проекта является статуэтка в виде сердца с капелькой крови из позолоченной бронзы и камня сапфир, и диплом из стекла - символ прозрачности и чистоты.

    В 2010 году Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина издала на казахском языке шесть томов Антологии мировой педагогической мысли. Антология содержит известные в мире педагогические труды на казахском языке с древних времен и до наших дней.

    В 2010 году «Национальный центр аккредитации» Казахстана был объявлен подписантом ILAC MRA - Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий.

    Вступление в ILAC позволит казахстанскому бизнесу упростить выход на внешние рынки и в конечном счете будет способствовать повышению доверия к продукции, экспортируемой из Казахстана.

    В 2011 году известному писателю, драматургу, публицисту, основоположнику казахской национальной литературы Жусупбеку Аймаутову (1889-1930) на его родине, в центре села Баянаул, был поставлен памятник. Поминальный обед, посвященный прославленному предку, прошел в центральной мечети «Муса мырза».

    В 2015 году Айдын Аимбетов стал официальным послом международной выставки «ЭКСПО-2017». Соответствующий сертификат вручил председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов. Кроме того, космонавту были вручены часы, изготовленные из металла космического корабля, с надписью «Казахстан, Байконур, Союз ТМ-18М».

    В 2017 году место захоронения Марии Рекиной, героини известной казахской песни «Дударай», вошло в сакральную карту Акмолинской области. Могила Марии Рекиной расположена в Коргалжынском районе в 9 километрах от села Сабынды. Сохранилась история о дочери русских переселенцев, которая полюбила казахского джигита Дуйсена. Но обычаи помешали счастью молодых. Однажды Марию ждали сваты из соседнего села. Не в силах принять этого, Мария убегает в степь, где, согласно преданиям, и родилась знаменитая песня-признание, песня-плач «Дударай» - именно так называла Мария своего Дуйсена. Стихотворение «Дударай» проникнуто любовью, теплотой и духом дружбы разных по национальности людей.

    В 2018 году фильм «Әміре» победил в конкурсе международного кинофестиваля Hollywood Film Festival, который прошел в Лос-Анджелесе. Казахстанский фильм на первом этапе конкурса получил награду Silver Screen Award.

    В 2021 году впервые на сцене Дубайской оперы артисты театра «Астана Балет» представили самые лучшие работы и знаменитые постановки.

    Свой гастрольный тур «Астана Балет» открыл потрясающим спектаклем «Легенда о любви» в постановке выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова.

    «Легенда о любви» - это потрясающая хореография и прекрасные декорации, обворожительные ориентальные мелодии и пленительный магнетизм древней персидской легенды.

    В 2021 году была создана Ассоциация казахскоязычных средств массовой информации за рубежом, основная цель создания которой - расширить спектр казахскоязычных СМИ, предоставить возможность кандасам получать информацию на родном языке, пропагандировать казахский язык.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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