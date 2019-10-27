-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:23
-
-
вчера 18:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 02:32
-
-
-
-
-
-
25.10.2019 23:00
-
25.10.2019 22:46
-
-
25.10.2019 22:33
-
25.10.2019 22:22
-
-
25.10.2019 22:14
-
-
-
25.10.2019 22:00
-
25.10.2019 21:51
-
-
27 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
День независимости Туркменистана
Отмечается ежегодно в память об обретении Туркменистаном независимости от Советского Союза в 1991 году. 27 октября 1991 года Верховным советом Туркменской ССР принят закон «О независимости и основах государственного устройства Туркменистана». Эта дата и считается днем провозглашения независимости Туркменистана.
Всемирный день аудиовизуального наследия
Входит в систему международных и всемирных дней Организации Объединенных Наций и отмечается ежегодно. Был учрежден в 2005 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО.
Под аудиовизуальным наследием подразумевают фильмы, радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи. Аудиовизуальные документы - основные носители первичной информации XX и XXI веков, ставшие важным дополнением к традиционным письменным носителям. Аудиовизуальное наследие выполняет важную функцию сохранения культурной самобытности народа.
День работников системы социальной защиты в Казахстане
Один из самых молодых профессиональных праздников, учрежденный в 2011 году, отмечается в последнее воскресенье октября. Входит в официальный перечень профессиональных праздников.
Главное содержание деятельности работников сферы социальной защиты - забота о людях. Их задача - вовремя подать руку помощи тем, кто в ней нуждается. Социальные работники не просто выполняют свои обязанности, они дарят людям доброту, милосердие и надежду на лучшее будущее.
СОБЫТИЯ
В 1953 году вступила в строй железнодорожная линия Мойынты-Шу протяженностью 438 км. Строительство началось в 1947 году. Новая линия обеспечила кратчайшую транспортную связь Карагандинского каменноугольного бассейна и северных областей с Южным Казахстаном и республиками Центральной Азии. Дорога имела большое народно-хозяйственное значение для Казахстана, стала возможной доставка дешевого карагандинского угля в южные области республики.
В 1956 году населенный пункт Аркалык получил официальный статус рабочего поселка и стал объектом Всесоюзной комсомольской ударной стройки (первыми фундамент будущего города заложили посланцы комсомола из Риги).
В 2005 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву Государственную премию мира и прогресса Первого Президента РК. В ходе состоявшейся беседы наш Глава государства дал высокую оценку тому вкладу, который Минтимер Шаймиев внес в развитие дружбы между братскими казахским и татарским народами и в дело укрепления сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией.
В 2010 году Национальная академия образования имени Ы. Алтынсарина издала на казахском языке шесть томов Антологии мировой педагогической мысли. Антология содержит известные в мире педагогические труды на казахском языке с древних времен и до наших дней.
В 2010 году «Национальный центр аккредитации» Казахстана был объявлен подписантом ILAC MRA - Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий.
Вступление в ILAC позволит казахстанскому бизнесу упростить выход на внешние рынки и в конечном счете будет способствовать повышению доверия к продукции, экспортируемой из Казахстана.
В 2011 году известному писателю, драматургу, публицисту, основоположнику казахской национальной литературы Жусупбеку Аймаутову (1889-1930) на его родине, в центре села Баянаул, поставлен памятник. Поминальный обед, посвященный прославленному предку, прошел в центральной мечети «Муса мырза».
В 2015 году в Москве в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки прошла презентация первого выпуска литературного альманаха «Казахстан - Россия», изданного по инициативе Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации совместно с Союзом писателей Казахстана, «Литературной газетой» и «Роман-газетой». В сборник вошли произведения известных литераторов двух стран: Олжаса Сулейменова, Юрия Полякова, Абдижамила Нурпеисова, Владимира Личутина, Нурлана Оразалина, Льва Аннинского, Абиша Кекильбаева, Евгения Рейна, Бахытжана Канапьянова и других.
В 2017 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику».
В 2017 году место захоронения Марии Рекиной, автора известной казахской песни «Дударай», вошло в сакральную карту Акмолинской области. Могила Марии Рекиной расположена в Коргалжынском районе в 9 километрах от села Сабынды. Сохранилась история о дочери русских переселенцев, которая полюбила казахского джигита Дуйсена. Но обычаи помешали счастью молодых. Однажды Марию ждали сваты из соседнего села. Не в силах принять этого, Мария убегает в степь, где, согласно преданиям, и родилась знаменитая песня-признание, песня-плач «Дударай» - именно так называла Мария своего Дуйсена. Стихотворение «Дударай» проникнуто любовью, теплотой и духом дружбы разных по национальности людей.
- Памятник Жалантос Бахадуру открыли в Актобе
- Новый «Золотой человек» найден в Актюбинской области
- В Караганде прошла международная конференция к 125-летию Сакена Сейфуллина
- Историю Золотой Орды обсуждают учёные в Караганде
- 26 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
- 26 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана