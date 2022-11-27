27 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

72 года назад (1950) родился БУСУРМАНОВ Жумабек Дюсешевич - известный в стране ученый-юрист, правозащитник, доктор юридических наук, профессор, академик Академии юридических наук Республики Казахстан; один из первых разработчиков идеи учреждения института омбудсмена в Казахстане.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1976).

Трудовая деятельность: пионервожатый, учитель средней школы; заместитель секретаря комитета комсомола юридического факультета, руководитель ВИА «Жастар» (1971-1976); преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор Карагандинского государственного университета (1976-1978, 1983-1992); стажер-исследователь, аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана (1978-1983); консультант отдела политического анализа аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1993-1994); секретарь, заведующий секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК (1994-1998); член Конституционного совета РК (1998-2002); заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алматинской юридической академии Казахской государственной юридической академии (2002-2008); декан юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Евразийского национального университета (2008-2010); директор ГУ «Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан» (2010-2012); заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (2012-2017); директор Научно-исследовательского института судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан (с 2017 года).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». Удостоен званий «Лучший преподаватель вуза» (2008), «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Лучший доцент года».

59 лет назад (1963) родился МОЛДАШЕВ Амандык Турсунович - член Ревизионной комиссии по Астане.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский финансово-экономический техникум (1982); Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991); Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева (2004).

Трудовая деятельность: старший инспектор Северо-Казахстанского областного финансового отдела (1982); старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Северо-Казахстанского областного финансового управления (1984-1990); начальник отдела, заместитель, первый заместитель начальника Налоговой инспекции по СКО, заместитель председателя Налогового комитета по СКО (1990-2000); начальник управления Комитета финансового контроля МФ РК по СКО (2000-2005); начальник управления Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК по СКО (2005-2006); начальник управления Комитета финансового контроля и государственных закупок, Комитета финансового контроля МФ РК (2006-2010); начальник инспекции финансового контроля Комитета финансового контроля МФ РК по Астане (2010-2012); заместитель председателя Комитета финансового контроля МФ РК (2012-2015); заместитель заведующего отделом государственного аудита управления финансами, заместитель заведующего отделом государственного аудита развития экономики, заместитель руководителя отдела оценки и контроля качества (2015-2017); директор департамента внутреннего аудита МЗ РК (2017-2018); член Ревизионной комиссии по Астане (2018-2019); член Ревизионной комиссии по Нур-Султану (2019-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

59 лет назад (1963) родился НУРБАЕВ Ержан Ахтанович - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, экономист и менеджер (2002).

Трудовая деятельность: служил в органах внутренних дел Казахской ССР (1987-1990); заготовитель райкоопзаготпромторга г. Зыряновск (1990-1993); директор МЧП «Арлан» г. Зыряновск (1993-1997); директор ТОО «Найман» г. Зыряновск (1997-1999); директор ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат» (1999-2003); директор ТОО «АК-Нур Холдинг», г. Усть-Каменогорск (2003-2007); директор ТОО «ВостокАгроХолдинг», г. Усть-Каменогорск (2007-2019); исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

48 лет назад (1974) родился АТАМКУЛОВ Мади Бакирович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр международных отношений.

Трудовая деятельность: работал на разных должностях в негосударственном секторе; первый секретарь Министерства иностранных дел РК; начальник отдела в Министерстве иностранных дел РК; начальник управления в Министерстве иностранных дел РК; заместитель шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК (2009-2014); шеф Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК; заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2014-2015); шеф Протокола Президента Республики Казахстан (2015-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.



