27 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1950) родился- директор Научно-исследовательского института судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1976).

Трудовая деятельность: пионервожатый, учитель средней школы; заместитель секретаря комитета комсомола юридического факультета, руководитель ВИА «Жастар» (1971-1976); преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор Карагандинского государственного университета (1976-1978, 1983-1992); стажер-исследователь, аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана (1978-1983); консультант отдела политического анализа аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1993-1994); секретарь, заведующий секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК (1994-1998); член Конституционного совета РК (1998-2002); заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алматинской юридической академии Казахской государственной юридической академии (2002-2008); декан юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Евразийского национального университета (2008-2010); директор ГУ «Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан» (2010-2012); заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (2012-2017).

На занимаемой должности - с 2017 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». Удостоен званий «Лучший преподаватель вуза» (2008), «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Лучший доцент года».

назад (1963) родился- член Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Целиноградский финансово-экономический техникум (1982); Алма-Атинский институт народного хозяйства (1991); Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева (2004).

Трудовая деятельность: старший инспектор Северо-Казахстанского областного финансового отдела (1982); старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Северо-Казахстанского областного финансового управления (1984-1990); начальник отдела, заместитель, первый заместитель начальника Налоговой инспекции по СКО, заместитель председателя Налогового комитета по СКО (1990-2000); начальник управления Комитета финансового контроля МФ РК по СКО (2000-2005); начальник управления Комитета финансового контроля и государственных закупок МФ РК по СКО (2005-2006); начальник управления Комитета финансового контроля и государственных закупок, Комитета финансового контроля МФ РК (2006-2010); начальник инспекции финансового контроля Комитета финансового контроля МФ РК по г. Астане (2010-2012); заместитель председателя Комитета финансового контроля МФ РК (2012-2015); заместитель заведующего отделом государственного аудита управления финансами, заместитель заведующего отделом государственного аудита развития экономики, заместитель руководителя отдела оценки и контроля качества (2015-2017); директор департамента внутреннего аудита МЗ РК (2017-2018); член Ревизионной комиссии по г. Астана (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1963) родился- заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, экономист и менеджер (2002).

Трудовая деятельность: служил в органах внутренних дел Казахской ССР (1987-1990); заготовитель райкоопзаготпромторга г. Зыряновска (1990-1993); директор МЧП «Арлан» г. Зыряновска (1993-1997); директор ТОО «Найман» г. Зыряновска (1997-1999); директор ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат» (1999-2003); директор ТОО «АК-Нур Холдинг», г. Усть-Каменогорск (2003-2007); директор ТОО «ВостокАгроХолдинг», г. Усть-Каменогорск (2007-2019); исполняющий обязанности руководителя управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области (2019-2020).

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

назад (1974) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр международных отношений.

Трудовая деятельность: работал на разных должностях в негосударственном секторе; первый секретарь Министерства иностранных дел РК; начальник отдела в Министерстве иностранных дел РК; начальник управления в Министерстве иностранных дел РК; заместитель шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК (2009-2014); шеф Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК; заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2014-2015); шеф Протокола Президента Республики Казахстан (2015-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.