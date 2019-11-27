27 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1950) родился- директор Научно-исследовательского института судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1976).

Трудовая деятельность: пионервожатый, учитель средней школы; заместитель секретаря комитета комсомола юридического факультета, руководитель ВИА «Жастар» (1971-1976); преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор Карагандинского государственного университета (1976-1978, 1983-1992); стажер-исследователь, аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана (1978-1983); консультант отдела политического анализа аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1993-1994); секретарь, заведующий секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК (1994-1998); член Конституционного совета РК (1998-2002); заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алматинской юридической академии Казахской государственной юридической академии (2002-2008); декан юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Евразийского национального университета (2008-2010); директор ГУ «Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан» (2010-2012); заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (2012-2017).

На занимаемой должности - с 2017 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». Удостоен званий «Лучший преподаватель вуза» (2008), «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Лучший доцент года».





назад (1960) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил ГПТУ №8, столяр-мебельщик 4 разряда (1978); Ташкентскую среднюю специальную школу милиции МВД СССР (1983); Карагандинскую высшую школу МВД СССР, правоведение (1991).

Трудовая деятельность: столяр мебельной фабрики г. Усть-Каменогорск (1978); следователь Ульбинского РОВД г. Усть-Каменогорск (1983-1991); старший следователь Ульбинского РОВД г. Усть-Каменогорск (1991-1992); старший следователь УВД г. Усть-Каменогорск (1992-1994); судья по административному и исполнительному производству Октябрьского районного суда г. Усть-Каменогорск (1994-1995); народный судья Октябрьского районного суда г. Усть-Каменогорск (1995-1996); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1996-1998); судья Усть-Каменогорского городского суда (1998-2008); судья Восточно-Казахстанского областного суда (2008-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.





назад (1974) родился- шеф Протокола Президента Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр международных отношений.

Трудовая деятельность: работал на разных должностях в негосударственном секторе, в системе Министерства иностранных дел занимал должности первого секретаря, начальника отдела, начальника управления, заместителя шефа Службы государственного Протокола, шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК; также работал заместителем руководителя аппарата Сената Парламента РК.

На занимаемой должности - с октября 2015 года.