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27 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
69 лет назад (1950) родился БУСУРМАНОВ Жумабек Дюсешевич - директор Научно-исследовательского института судебно-правовых и инновационных проектов Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан.
Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1976).
Трудовая деятельность: пионервожатый, учитель средней школы; заместитель секретаря комитета комсомола юридического факультета, руководитель ВИА «Жастар» (1971-1976); преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, проректор Карагандинского государственного университета (1976-1978, 1983-1992); стажер-исследователь, аспирант Института философии и права Академии наук Казахстана (1978-1983); консультант отдела политического анализа аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1993-1994); секретарь, заведующий секретариатом Комиссии по правам человека при Президенте РК (1994-1998); член Конституционного совета РК (1998-2002); заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алматинской юридической академии Казахской государственной юридической академии (2002-2008); декан юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права Евразийского национального университета (2008-2010); директор ГУ «Институт законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан» (2010-2012); заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права юридического факультета ЕНУ имени Л.Н. Гумилева (2012-2017).
На занимаемой должности - с 2017 года.
Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». Удостоен званий «Лучший преподаватель вуза» (2008), «Почетный работник образования Республики Казахстан», «Лучший доцент года».
59 лет назад (1960) родился КОЗЛОВ Евгений Александрович - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.
Родился в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области. Окончил ГПТУ №8, столяр-мебельщик 4 разряда (1978); Ташкентскую среднюю специальную школу милиции МВД СССР (1983); Карагандинскую высшую школу МВД СССР, правоведение (1991).
Трудовая деятельность: столяр мебельной фабрики г. Усть-Каменогорск (1978); следователь Ульбинского РОВД г. Усть-Каменогорск (1983-1991); старший следователь Ульбинского РОВД г. Усть-Каменогорск (1991-1992); старший следователь УВД г. Усть-Каменогорск (1992-1994); судья по административному и исполнительному производству Октябрьского районного суда г. Усть-Каменогорск (1994-1995); народный судья Октябрьского районного суда г. Усть-Каменогорск (1995-1996); судья Восточно-Казахстанского областного суда (1996-1998); судья Усть-Каменогорского городского суда (1998-2008); судья Восточно-Казахстанского областного суда (2008-2016).
На занимаемой должности - с марта 2016 года.
45 лет назад (1974) родился АТАМКУЛОВ Мади Бакирович - шеф Протокола Президента Республики Казахстан.
Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный технический университет, инженер-металлург; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр международных отношений.
Трудовая деятельность: работал на разных должностях в негосударственном секторе, в системе Министерства иностранных дел занимал должности первого секретаря, начальника отдела, начальника управления, заместителя шефа Службы государственного Протокола, шефа Службы государственного Протокола Министерства иностранных дел РК; также работал заместителем руководителя аппарата Сената Парламента РК.
На занимаемой должности - с октября 2015 года.
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