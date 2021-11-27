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27 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
СОБЫТИЯ
В 1963 году в г. Алматы был открыт литературно-мемориальный Дом-музей Мухтара Ауэзова - ныне научно-культурный центр «Дом Ауэзова». В этом доме писатель жил 1951-1961 годы. Здесь была завершена эпопея «Путь Абая».
В 1992 году в Жамбылском районе Алматинской области создано историко-этнографическое общество и фонд имени Карасай батыра.
Карасай Алтынайулы, более известный как Карасай батыр (1598-1671), место рождения ныне - местность Карасаз, Жамбылский район, Алматинская область) - казахский батыр и полководец при Есим-хане и Жангир-хане из рода Уйсун-Шапрашты-Емил, Улы жуз (Старший жуз). Всю жизнь провёл в походах и сражениях, защищая казахскую землю от джунгар и других.
В 1992 году в ауле Карасаз Нарынкольского района Алматинской области был официально открыт музей выдающегося казахского поэта, писателя и переводчика Мукагали Макатаева (1931-1976).
В 2007 году в Париже состоялась церемония вступления Казахстана в ряды Международного Союза судебных исполнителей в качестве ассоциированного члена (МССИ). Союз является членом Совета Европы, Гаагской конвенции, комитета ООН и насчитывает в своих рядах представителей свыше 60 стран мира.
Главными задачами Союза являются обмен опытом и укрепление профессиональных связей между судебными исполнителями всех стран, а также привлечение внимания государственных органов к значимости статуса судебного исполнителя.
В 2009 году Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) приняла решение объявить город Алматы городом исламской культуры в 2015 году.
В 2012 году была образована Государственная комиссия по подготовке и проведению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», задачей которой являлась выработка предложений по подготовке и проведению Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астане.
В 2015 году Международная тюркская академия получила статус наблюдателя ISESCO.
Международная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) - считается исламским аналогом ЮНЕСКО. Цель организации - укрепление сотрудничества между мусульманскими странами в сфере науки, образования и культуры, поддержка развития соответствующих сфер, защита исламских культурных памятников.
В 2015 году в Алматы состоялась презентация первой программы экологической маркировки типа І - ECOTANBA.
Экологическая маркировка ECOTANBA - первая и единственная казахстанская система добровольной сертификации экологически чистой продукции, услуг и процессов. Данная маркировка реализуется общественным фондом «EcoStandard».
В 2018 году МИА «Казинформ» совместно с телеканалом «Астана» сняли серию документальных фильмов «Уникальный Казахстан» .
Съемочная группа побывала во всех уголках Казахстана, встречалась с жителями самых отдаленных аулов. Сняла уголки природы, доступные только для птиц. Кроме того, главными героями фильма стали рядовые жители, чья жизнь может стать примером для других.
«Уникальный Казахстан» - это познавательный проект, насыщенный полезной информацией для взыскательного зрителя с эстетическим вкусом.
В 2019 году Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «Quraq kórpe» из серии монет «Сокровища степи» из серебра номиналом 500 тенге и коллекционные монеты «Kόbelek. Lasiommata maera» из серии монет «Флора и фауна Казахстана» из сплава мельхиор номиналами 200 и 100 тенге.
В 2020 году кинокартина «Улболсын» прославленного казахстанского режиссера, обладателя «Азиатского Оскара» Адильхана Ержанова на XXIV Таллиннском кинофестивале «Темные ночи» была объявлена «Лучшим азиатским фильмом» и удостоена премии Сети по продвижению азиатского киноискусства NETPAC.
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