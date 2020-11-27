Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    27 многодетных семей получили квартиры в Карагандинской области

    27 Ноября 2020, 13:03

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Караганде прошло вручение ключей от квартир 27 многодетным сотрудникам подразделений ТОО «Казахмыс Холдинг». Благоустроенное жильё получили уже 133 многодетные семьи работников компании, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Многие из тех, кому подарили жильё, долгие годы были вынуждены жить на съёмных квартирах.

    К примеру, семья машиниста-кочегара Клары Аскаровой 13 лет переезжала с одной арендной жилплощади на другую. Теперь у них с мужем и у шестерых сыновей четырёхкомнатная благоустроенная квартира, оснащённая необходимой бытовой техникой.

    «Благодаря вашему труду мы сегодня имеем возможность решать серьёзные производственные и социальные задачи. Поэтому и ваш сегодняшний праздник тоже результат вашего труда!» - отметил заместитель председателя правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» Адилет Барменкулов.

    Забота о работниках, в том числе многодетных, уже давно стала в компании доброй традицией. В этом году в рамках трёхстороннего меморандума о социальной ответственности бизнеса благоустроенное жильё получили уже 133 многодетные семьи работников компании. Акции прошли в Жезказгане, Сатпаеве и Балхаше, а география нынешних новосёлов включает в себя весь Карагандинский регион. Помимо областного центра, квартиры и коттеджи расположены в Темиртау, посёлках Карагайлы, Топаре и Молодёжном.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Бизнес Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка Жилье Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане