27 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день по борьбе с рассеянным склерозом о тмечается ежегодно в последнюю среду мая, впервые отмечали в 2009 году. Учрежден по инициативе Международной федерации рассеянного склероза для распространения информации об одном из наиболее часто встречающихся неврологических заболеваний и консолидации усилий по борьбе с ним.

Основная задача дня - привлечь внимание к проблеме рассеянного склероза на международном уровне, помочь людям, живущим с рассеянным склерозом, и их семьям, а также собрать средства на исследования этого заболевания.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Шуском районе Жамбылской области был открыт памятник борцу, акыну- импровизатору Балуану Шолаку в селе, названном в его честь.

В 1999 году Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан».

В 2009 году была издана книга «Каюм Мухамедханов: судьба и КарЛАГ», основанная на документах 1930-х и 1950-х годов и повествующая о самом трагическом периоде в истории страны - сталинских репрессиях на примере судьбы поколений: отца - Мухамедхана Сейткулова (1870-1937) и сына - Каюма Мухамедханова. Цель создания книги - сохранить память о достойных гражданах страны, помнить об их человеческом и гражданском подвиге.

Каюм Мухамедханов (1916-2004) - ученик и верный продолжатель научных концепций Мухтара Ауэзова - всю свою жизнь посвятил изучению творчества Абая, расширил и углубил учение о поэтической школе великого мыслителя. В самые суровые годы он продолжал изучать и смело пропагандировать творчество лучших представителей национальной культуры - Шакарима Кудайбердыева, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова, Магжана Жумабаева, Жусипбека Аймауытова.

В 2009 году в Карагандинской области на подстанции 500 кВ «Агадырь» состоялось торжественное включение участка ВЛ 500 кВ «Агадырь - ЮКГРЭС». Впервые в республике на подстанции 500 кВ «Агадырь» был установлен управляемый шунтирующий реактор (УШР 500 кВ). Применение инновационного оборудования стабилизирует режим работы электрических сетей транзита, а также в десятки раз уменьшает интенсивность износа коммутационного оборудования.

В 2012 году известный корейский режиссер-постановщик Чо Со Ри привез в Астану грандиозное световое, лазерное и музыкальное шоу «Ариран», которое завоевало всемирную популярность. Оно прошло в Центральном концертном зале «Казахстан» и было посвящено 20-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Корея.

В 2016 году в Костанае на пересечении улиц Герцена и Киевская торжественно открыли монумент Кобланды батыру. Памятник был подарен потомками легендарного героя. Сооружен членами Союза художников РК братьями Ахметовыми.

В 2016 году сотрудники сообщества National Geographic разыскали Фазилу Жаналтай, фото которой было опубликовано на обложке журнала в 1954 году. 80-летнюю жительницу Астаны пригласили на презентацию казахстанской версии издания. В том номере рассказывалось о казахах-беженцах в Китае, которые прошли от Алтая до Турции, и их трудной жизни в период перекочевки, а также об обычаях и традициях казахского народа.

Фазила Жаналтай - одна из немногих оставшихся беженцев, переживших большие трудности. По словам Ф. Жаналтай, на снимке, который сделал американский фотограф, ей 16-17 лет.

Стоит отметить, что тот самый номер привезли из архивов в Казахстан. Его Фазиле Жаналтай в качестве подарка вручил один из ответственных редакторов международного журнала Даррен Смит.

В 2018 году в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось открытие Центра казахстанской литературы и культуры. Вниманию гостей предложена историческая, научно-популярная и художественная литература на трех языках - казахском, русском и английском, художественные произведения на казахском языке.

В 2019 году в Костанае, возле Дворца молодёжи, в торжественной обстановке прошло открытие бюста первой женщины- механизатора, Героя Социалистического Труда Камшат Доненбаевой, ставшей своим трудом, упорством, личными качествами и достижениями легендой целой эпохи. В ее честь издана книга, вышел документальный фильм, в Мендикаринском районе в селе Боровское местному колледжу присвоено имя К. Доненбаевой.



