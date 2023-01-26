Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    27 кандидатов на должности в «Самрук-Казына» не прошли проверку на детекторе лжи

    26 Января 2023, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Управляющий директор фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов сообщил, что ряд кандидатов на должности в фонде не прошли проверку на детекторе лжи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году тесты на детекторе лжи провели для 133 кандидатов из 52 компаний группы «Самрук-Қазына». Психологические проверки касаются работы с закупками», - сообщил Гибрат Ауганов на брифинге в организации.

    По его словам, с 2022 года в группе компаний «Самрук-Қазына» внедрили психологические проверки и тесты на полиграфе для ряда будущих руководителей. Они касаются тех кандидатов в менеджеры, в чьи компетенции входят закупки. Проверку не прошли 27 человек.

    В прошлом году 10 иностранных менеджеров группы компаний «Самрук-Қазына» заменили отечественными специалистами.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ФНБ «Самрук Казына» Госслужба
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие изменения произошли для госслужащих Казахстана
    Окончившие вузы за счет гранта выпускники смогут без конкурса устроиться на госслужбу
    Более 300 госслужащих привлекли к административной ответственности за год в РК
    Новую систему отбора служащих запустят в пяти госорганах
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    5 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    Новости партнеров