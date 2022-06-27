27 Июня 2022 08:00

27 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1958) родился- известный казахстанский продюсер и музыкант, заслуженный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинскую консерваторию им. Курмангазы по классу фортепиано. После окончания консерватории работал в коллективе «Арай», аккомпанирующем известной казахской певице Розе Рымбаевой. В 1982 году все музыканты «Арая» разошлись, и Р. Рымбаева предложила Байгали собрать и возглавить новую группу. Новый состав группы был набран, но название осталось прежним - «Арай». Впоследствии «Арай» переименовали в «Алма-Ата-Студио», далее - в «A'Studio». На данный момент занимается продюсированием собственного коллектива, «A'Studio» и нескольких других. В начале 90-х годов режиссером Алексеем Берковичем о группе «A'Studio» снят музыкальный фильм «Джулия» с участием самих музыкантов. Также является совладельцем московского клуба-ресторана Emporio Cafe.

назад (1978) родился- первый вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Родился в г. Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова (1999); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, магистр делового администрирования (МВА) (2001); Университет «Strathclyde», г. Глазго, Шотландия, магистр экономики и управления (2003); Гарвардскую школу бизнеса, г. Бостон, США, программа для руководящих работников (2013).

Трудовая деятельность: главный специалист по контролю бюджета департамента по Карачаганакскому проекту, ЗАО «КазТрансГаз» (2001-2002); менеджер департамента экономики и бюджетного планирования, ЗАО «Интергаз Центральная Азия» (2002-2004); специалист при технической группе полномочного органа в компании «Аджип ККО», г. Лондон (2004-2005); заместитель директора департамента Северо-Каспийского проекта АО НК «КазМунайГаз» (2005-2010); директор департамента по мониторингу контрактов и маркетингу ТОО «PSA» (2010-2012); управляющий директор по развитию бизнеса и местного содержания ТОО «PSA» (2012-2015); управляющий директор по экономике, финансам, аудиту и бюджету ТОО «PSA» (2015-2017); генеральный директор ТОО «PSA» (полномочный орган Правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП) (2017-2019); вице-министр энергетики Республики Казахстан (07.2019-12.2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден медалью «Ерең Енбегі үшін» (2016); Почетной грамотой Премьер-Министра РК (2008).

назад (1986) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в г. Кентау Чимкентской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, бакалавр политологии, магистр политологии (2008, 2010).

Трудовая деятельность: активист, волонтер, руководитель молодежного крыла РД «Болашак» (2006-2008); заместитель председателя РД «Болашак», заместитель главного редактора журнала «Жастар Үні» (2006-2010); председатель МОО «Жастар Үні» (2010-2012); учитель истории школы-лицея № 48 (2012-2015); секретарь Алматинского городского филиала КНПК (2012-2015); руководитель отдела управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2015-2016); руководитель управления по вопросам молодежной политики г. Алматы (2016-2017); директор ТОО «Qadam PRO» (2017-2019); советник акима г. Нур-Султана (2019-2020); председатель молодежного крыла «Jas Otan» при партии «Nur Otan» (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); благодарственными письмами Президента РК Н. Назарбаева (2016), Президента РК К. Токаева (2019).