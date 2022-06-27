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27 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
27 Июня 2022 07:00

27 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день рыболовства

Праздник появился в 1985 году, его начали отмечать по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в Риме в 1984 году.

День микро-, малых и средних предприятий

Был официально учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в апреле 2017 года. Цель дня - подчеркнуть важную роль микро-, малых и средних предприятий в экономике и развитии любой страны, а также в общем деле достижения целей в области устойчивого развития. Признавая данный факт и важность принципов ответственного предпринимательства, ООН предлагает государствам поощрять «выход из тени» и официальное оформление таких предприятий, обеспечивать им доступ к инвестициям и льготному кредитованию, развивать международное сотрудничество между микро-, малыми и средними предприятиями разных стран.

СОБЫТИЯ

В 2005 году на сессиях Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (ВТО) Республика Казахстан была избрана членом Политической комиссии ВТО.

Политическая комиссия ВТО была образована в 1978 году. В ее состав избираются 17 наиболее активных государств-членов ВТО на региональной основе на двухлетний период. Данный орган рассматривает важнейшие вопросы функционирования и развития мировой таможенной системы: разработка, внедрение и обновление международных конвенций и других правовых инструментов в области таможенного дела. Казахстан представлял и отстаивал интересы всех государств СНГ и Балтии при обсуждении вопросов стратегического планирования и определения приоритетов деятельности ВТО.

В 2006 году в Алматы приступил к работе Евразийский банк развития, созданный по инициативе Президентов Республики Казахстан и Российской Федерации.

В 2011 году Национальный банк РК выпустил памятную банкноту номиналом 1 тысяча тенге, посвященную председательству Республики Казахстан в Организации Исламской конференции. Банкнота имеет полную законную силу хождения на территории Казахстана и выпущена количеством 10 млн штук.

В 2011 году в Астане в выставочном зале Президентского центра культуры открылась выставка мастеров каллиграфии, организованная Исследовательским центром по исламской истории, искусству и культуре. В столице было представлено более 30 работ каллиграфии, в том числе шедевры известных турецких мастеров-каллиграфистов - Ахмеда Карахисари, Махмуда Джалалуддина, Мехмед Азиза, Мехмеда Назифа и других. Работы по каллиграфии представляют собой строки из Корана, а также хадисы - изречения и поступки посланника Аллаха и его сподвижников. Работы создавались в период царствования Османской империи.

В 2011 году впервые в Казахстане в Казахской национальной академии искусств им. Жургенова открылись высшие курсы режиссеров, операторов и сценаристов, по окончании которых выдаётся диплом.

В 2012 году в Нью-Йорке представителям делегации Республики Казахстан была вручена награда за занятое республикой II место по индексу «E-участие» (Е-participation) в рейтинге Организации Объединенных Наций. Награду в виде кристалла с инскриптом «For the Second Best Experience on E-Participation Worldwide» вручил заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан.

Первое место по индексу «Е-участие» заняли Южная Корея и Нидерланды, третье - США и Великобритания. Казахстан поделил второе место с Сингапуром. Данный индекс определяется возможностями онлайн-общения граждан с правительством (блоги, твиттер, социальные сети, интернет-конференции).

В 2013 году в Алматинской области две оралманки из Китая соткали в честь дня рождения Президента РК самый большой в стране войлочный казахский ковер - сырмак.

Вес этого шедевра превышает тонну, а его длина - 73 метра. Украшен разноцветными нитями. Ковёр изготовлен из отдельных кусков войлока двух цветов: чёрного и белого, с применением, так называемой, мозаичной техники: узор врезается в фон вровень с его поверхностью. Над гигантским ковром женщины трудились семь месяцев.

В 2013 году имя хирурга Каргалинской районной больницы Алии Канкельды было включено в энциклопедию «Лучшие люди» в рубрику «Персона».

Международная энциклопедия «Лучшие люди» объединяет четыре страны - Беларусь, Казахстан, Россию и Украину - и рассказывает о заслуженных и уважаемых людях, профессионалах, добившихся успеха и признания в своём деле.

В 2015 году в музее «Цзиньтай» в центральном пекинском парке «Чаоян» были проведены «Абаевские чтения» и фотовыставка «Неизвестный Казахстан», приуроченные к 170-летию великого поэта и мыслителя Абая. Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику Абая, созданному известным китайским скульптором Юань Сикунем и установленному 19 марта 2014 года по инициативе посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

В 2016 году человек-ультрамарафон Дин Карназес пробежал 525 км вдоль Шелкового пути в честь 25-летней дружбы между США и Республикой Казахстан.

Дин Карназес считается самым известным в мире бегуном на длинные дистанции. На его счету множество поистине рекордных забегов, при этом серьезно заниматься спортом он начал только в 30 лет.

В 2016 году Назарбаев интеллектуальная школа города Астаны (международный бакалавриат) получила свидетельство об аккредитации Совета международных школ (CIS). Интеллектуальная школа города Астаны - первая в сети Назарбаев интеллектуальных школ, получившая официальный статус члена CIS, являющейся главной организацией в области международного образования для аккредитации школ, продвижения высших стандартов и последних достижений в области образования.

В 2016 году доцент университета Гази г. Анкары, ученый-тюрколог Джемиле Кынаджы опубликовала свою монографию по результатам исследования творчества видных казахских писателей в период с 1925 по 1991 годы.

Книга Дж. Кынаджы под названием «Бытие и идентичность в казахской литературе» охватывает анализ романов таких казахских писателей, как М. Ауэзов, Ж. Аймаутов, С. Сейфуллин, Б. Майлин, С. Ерубаев, С. Муканов, Г. Мусрепов, А. Кекилбаев и М. Магауин.

В 2018 году Государственный музей искусств им. А. Кастеева вошел в Международный альянс музеев изобразительных искусств Шелкового пути, который станет важной платформой углубленного гуманитарного сотрудничества между странами и регионами «Одного пояса, одного пути», откроет новые возможности развития музеев изобразительных искусств. Международный альянс музеев изобразительных искусств Шелкового пути был основан в столице Китая. Свидетелями этого события стали сотрудники музеев из 18 стран и регионов вдоль «Пояса и пути», присутствовавшие на учредительной церемонии, которая прошла в Музее изобразительных искусств Китая.

В 2018 году в Казахстане был официально создан Или-Балхашский резерват для разведения тигров. Площадь резервата составляет более 415 тысяч гектар. Или-Балхашский резерват - шестой по счёту заповедник в Казахстане.

В 2021 году на стене дома № 4 на проспекте Республики в Караганде установили мемориальную доску в честь заслуженного деятеля Республики Казахстан, почётного журналиста Казахстана Магауии Сембая. В этом доме журналист прожил более сорока лет.

Магауия Сембай - выпускник факультета журналистики КазГУ имени С. Кирова. Последние 20 лет был главным редактором газеты Ortalyq Qazaqstan. Его общий трудовой стаж работы в этой газете превысил 40 лет.


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