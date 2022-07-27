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    27 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    27 Июля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    76 лет назад (1946) родился АУБАКИРОВ Тохтар Онгарбаевич - первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, Қазақстанның Халық қаһарманы, 256-й космонавт мира и 72-й космонавт СССР. В полете провел 7 суток 22 часа.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, военный летчик-инженер (1965-1969); Школу летчиков-испытателей ЛИИ Министерства авиационной промышленности (МАП), летчик-испытатель 3-го класса (1976); вечернее отделение Жуковского филиала Московского ордена Ленина авиационного института (МАИ) им. С.Орджоникидзе, инженер-аэрогидродинамик (1979); Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, летчик-космонавт-испытатель (1991).

    Трудовая деятельность: помощник комбайнера на машинно-тракторной станции (1956); грузчик, токарь на литейно-механическом заводе г. Темиртау (1962-1965); летчик-испытатель авиационного завода г. Улан-Удэ (05.1976-08.1976); летчик-испытатель в ОКБ им. А.И. Микояна, заместитель шеф-пилота ОКБ. Провел испытания МиГ-29 («9-14») (1985), МиГ-31М/2 («052») (1986), МиГ-29М/2 (1987), МиГ-29К («9-31») (1988), МиГ-31Б (1989). Участвовал в испытаниях МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций; провёл испытания по дозаправке МиГ-31. Входил в морскую бригаду испытателей, летал над морем на МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29 - как на спарках, так и на боевых машинах.

    1 ноября 1989 года вторым в СССР (через 40 минут после Виктора Пугачева на Су-27К) осуществил посадку на самолете МиГ-29К на авианесущий крейсер «Тбилиси» (который после принятия в состав ВМФ СССР получил название «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»). В тот же день, через полтора часа после посадки, первым с СССР осуществил взлёт с трамплина авианосца (1976-1990); депутат Верховного Совета КазССР XII созыва (1990-1993); первый заместитель председателя Государственного комитета по обороне Республики Казахстан (1992-1993); генеральный директор Национального аэрокосмического агентства Республики Казахстан (1993-1994); депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва (1994); помощник, советник Президента РК по обороне, оборонной промышленности и космосу (1996-2000); заместитель секретаря Совета безопасности РК (2000-2001); директор по корпоративным делам ОАО «Испат-Кармет» (2002-2003); депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2004-2007).

    Награжден орденами «Знак Почета» (1987), «Золотой Крест» Австрийской Республики (1988, 1992), «Октябрьской революции» (1991), «Отан» (1995); медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орденом «Ленина» (1988); медалью «Золотая Звезда» (1995). Народный Герой Казахстана - Халық Қаһарманы.

    74 года назад (1948) родился МУХАМЕДЖАНОВ Толеген Мухамеджанович - композитор, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

    Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Семипалатинский педагогический институт им. Н.К. Крупской, учитель истории средней школы (1969); Алма-Атинскую консерваторию им. Курмангазы композитор, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин (1980); Московскую консерваторию им. П.И. Чайковского (1982).

    Трудовая деятельность: преподаватель Семипалатинского педагогического училища им. М. Ауэзова (1969-1973); преподаватель, старший преподаватель Алма-Атинской государственной консерватории им. Курмангазы (1982-1987); директор Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая (1987-1988); находился на творческой работе (1988-1990); генеральный директор объединенной дирекции международного конкурса популярной музыки «Азия дауысы» (1990-1992); президент Казахстанского отделения Международной ассоциации «Мир через культуру» (1992-1996); президент Международного общественного фонда «Конгресс духовного согласия» (1996-1998); заместитель акима г. Акмолы (Астана) (1998-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 3-го созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, член депутатской группы Парламента РК «Еңбек» (2004-2007); депутат Сената Парламента РК, член постоянного Комитета по социально-культурному развитию (2007-2012); директор Государственного театра оперы и балета «Astana Opera» (2012-2014).

    Казахский композитор и общественный деятель, автор поэтических сборников награжден орденом «Парасат» (1997); памятной медалью «Астана»; Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Казахской ССР.

    50 лет назад (1972) родился АИМБЕТОВ Айдын Аканович - казахский космонавт, первый гражданин Республики Казахстан (третий казах в космосе), совершивший полёт в космос, 545-й космонавт мира, «Халық Қаһарманы», генерал-майор ВВС Казахстана; председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары».

    Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище, летчик-инженер (1993); Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Звёздный городок, общекосмическая подготовка (2003).

    Трудовая деятельность: служба в Военно-воздушных силах РК, летчик-истребитель (1993-1995); командир авиационного звена авиационной эскадрильи на самолетах «Су-27» (1995-2003); советник председателя Национального космического агентства (НКА) РК (2009-2016); вице-президент по созданию и эксплуатации космических систем АО «Национальная компания «Қазақстан ғарыш сапары» (2016-2019); заместитель председателя правления - член правления по производству АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (2019-2021).

    На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

    Награжден орденами «Отан», Золотая звезда.

    47 лет назад (1975) родился УКИБАЙ Айдос Ыдырысулы - советник - пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

    Родился в Алматинской области. Окончил КазГНУ им. аль-Фараби, журналистика (1997); Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (2015).

    Трудовая деятельность: руководитель департамента информационных проектов (ДИП) АО «Хабар», заместитель председателя правления АО «Хабар» (1998-2001); председатель правления АО «Агентство «Хабар» (2011-2016); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (2016-2021).

    На занимаемой должности - с июня 2021 года.

    42 года назад (1980) родился САРКУЛОВ Улан Серикович - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

    Родился в Актюбинской области. Окончил Академию ФСБ РФ (2002); Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (2008).

    Трудовая деятельность: сотрудник департамента КНБ по Актюбинской области, г. Актобе (2002); атташе, третий секретарь - заведующий общим отделом Посольства РК в РФ, г. Москва (2004-2006); главный инспектор, заведующий организационно-контрольным отделом аппарата акима Мангыстауской области, г. Актау (04.2006-09.2006); руководитель аппарата акима г. Актау (2006-2009); советник акима, заместитель руководителя аппарата акима Мангыстауской области, г. Актау (2009-2011); помощник заместителя Премьер-Министра РК (2012-2013); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области, г. Кызылорда (2013-2015); заместитель руководителя хозяйственного управления Парламента РК (2015); руководитель ГУ «Управление по государственным закупкам Актюбинской области» (2015-2017); заместитель акима г. Кокшетау (2017-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

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