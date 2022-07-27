27 Июля 2022 07:00

27 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 2007 году в Алматы состоялось торжественное открытие «Аллеи жизни», на которой установлена скульптура, символизирующая жизнь, - летящий аист, который в клюве несет ребенка. Композиция посвящена людям с ограниченными возможностями и памяти больных детей, жизнь которых спасти не удалось. Аллея и Аист - напоминание всем о мире и о людях, выбирающих жизнь с радостью в сердце.

В 2011 году национальная компания «КазМунайГаз» совместно с корейским консорциумом приступила к строительству морской буровой установки. Торжественная церемония начала строительства состоялась в поселке Курык (Мангистауская область).

В 2011 году в Варшаве вышел в свет казахский героический эпос «Кобланды батыр» на польском языке. Это 9-е по счету издание дипломатического представительства РК в Польше. В Посольстве Республики Казахстан в Республике Польша убеждены, что издание книг на польском и казахском языках демонстрирует глубокую общность исторических и культурных традиций, подлинную дружбу между двумя народами.

В 2012 году молодой столичный певец Нурбол Балапанов завоевал гран-при на Международном фестивале тюркской молодежи «Урал моңо-2012», который проходил в городе Уфа (Башкортостан).

Нурбол Балапанов родом из Семея, являлся студентом Казахского национального университета искусств в столице.

В 2012 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятную биколорную монету «Байконур» из серии «Достояние республики» номиналом 500 тенге и памятную золотую монету «Сүйінбай» из серии «Портреты на банкнотах» номиналом 500 тенге.

В 2014 году группа археологов государственного педагогического университета Южно-Казахстанской области обнаружила в Ордабасинском районе на могильнике Культобе останки 12 жителей государства Кангюй, предметы быта и драгоценные украшения, которым более 2 000 лет.

В 2016 году антимонопольный орган Республики Казахстан был принят в качестве участника в Комитет по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Казахстан является первой страной в Центральной Азии, ставшей членом Комитета ОЭСР по конкуренции.

Вступление Казахстана в Комитет ОЭСР по конкуренции открывает возможности заимствования передового опыта и внедрения лучших конкурентных практик, усиления интеграции с наиболее развитыми странами мира.

В 2017 году 12-летний алматинский вундеркинд Абзал Мырзаш, окончивший экстерном школу и набравший на Едином национальном тестировании 117 баллов, получил грант от Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ).

Четыре ведущих вуза Казахстана, узнав об успехах школьника, предлагали ему бесплатное обучение. Среди высших учебных заведений был и КБТУ.

В 2017 году в Казахстане был запущен официальный сайт «Горячая линия 114» - www.114.kz, который осуществляет онлайн-консультирование граждан в сфере религии.

На сайте «Горячей линии 114» размещена актуальная информация о государственной политике в сфере религии, статьи, интервью, комментарии экспертов, посвященные религиозным отношениям.

«Горячая линия 114» - единственная в своем роде инициатива не только в Казахстане, но и на пространстве СНГ.

В 2018 году в связи с тем, что город Туркестан стал новым областным центром, 721 745 гектаров земли города Туркестана, а именно 12 сельских округов, перешли в состав территории города Кентау. Такое решение было принято для развития двух городов и поддержано госорганами.

В 2018 году Международная федерация конькобежного спорта (ISU) официально подтвердила за Республикой Казахстан право проведения этапа Кубка мира по шорт-треку. Местом проведения Кубка был выбран город Алматы. Казахстан впервые принял этап Кубка мира по шорт-треку.

В 2020 году сборная команда Казахстана по физике впервые приняла участие в Европейской физической олимпиаде 2020 (EuPHO 2020), по итогам которой завоевала 1 золотую, 2 серебряные, 1 бронзовую медали, а также 1 грамоту. Олимпиада прошла в дистанционном режиме.

Европейская физическая олимпиада - это международная региональная олимпиада по физике для одаренных школьников, заинтересованных в науке, познании и решении задач.