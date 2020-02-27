27 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1947) родился- председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр», президент Ассоциации пульмонологов Центральной Азии, исполнительный директор Евро-Азиатского респираторного общества, действительный член Европейской академии естественных наук, член Президиума Комитета всемирной организации здравоохранения.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, лечебное дело.

Трудовая деятельность: заместитель главного врача Алматинской городской клинической больницы скорой медицинской помощи (1978-1983); главный врач санатория «Алатау» 4-го главного управления при Министерстве здравоохранения Казахской ССР (1983-1988); директор Алматинского регионального диагностического центра (1988-1993); вице-президент государственной аэрокосмической компании (1993-1997); заместитель генерального директора Фонда ОМС при Правительстве РК (1997-1998); директор Республиканской клинической больницы в г. Астане (1999-2003); инициатор создания и президент казахстанского филиала международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», вице-президент Общества Красного Полумесяца РК (с 2012 года); почетный консул Литовской Республики в г. Астана (с 2013 года).

На занимаемой должности - с 2004 года.

Награжден орденами «Парасат» (2007), «Барыс» III ст., международными орденами «За честь, доблесть, созидание, милосердие», «Н.И. Пирогова», «Гиппократ», «Сократ», престижным британским орденом Королевы Виктории, медалью Роберта Коха (Германия); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1962) родилась- председатель Совета ассоциации финансистов Казахстана.

Родилась в Ростовской области (РФ). Окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1983).

Трудовая деятельность: старший инженер КСМК-1 треста Алма-Атасельстрой №7 (1983-1984); экономист научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР (1984-1989); старший экономист Министерства социального обеспечения Казахской ССР (1989-1991); экономист кинохозяйственного объединения «Елим-Ай» (1991-1992); ведущий, главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника департамента по социальной сфере, заместитель директора бюджетного департамента Министерства финансов РК (1992-1998); директор бюджетного департамента Министерства финансов РК (1998-2001); вице-министр труда и социальной защиты населения РК (2001-2002); директор департамента финансового надзора Национального банка РК (2002-2004); заместитель председателя Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2004-23.2008); председатель Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (2008-2011, в связи с упразднением агентства); заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2012-2016); управляющий директор по финансам и операциям АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (01.2016-22.11.2016); председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (2016-2018).

На занимаемой должности - с августа 2018 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2006), юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Отмечена благодарностью Президента Республики Казахстан.

назад (1966) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в г. Целинограде (ныне - Нур-Султан). Окончил Карагандинский государственный университет, юрист, старший советник юстиции (1989).

Трудовая деятельность: служба в органах прокуратуры Акмолинской области, заместитель прокурора г. Астана (1989-1998); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области, первый заместитель прокурора Жамбылской области (1998-2001); служба в органах финансовой полиции, заместитель начальника департамента по Западно-Казахстанской области, г. Алматы (2001-2007); работа в аппарате Совета Безопасности РК (2007-2010); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2012); начальник департамента юстиции г. Астана (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Астананың 10 жылдығы», ведомственными наградами ДБЭКП, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

назад (1968) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Петропавловске. Окончил среднюю музыкальную школу по классу фортепиано; юридический факультет Омского государственного университета; Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика Королева.

Трудовая деятельность: работал переводчиком английского языка в Северо-Казахстанском областном агропромышленном комитете, в системе таможенных органов, в органах налоговой и финансовой полиции, где прошел путь от инспектора налоговой милиции налоговой инспекции до начальника следственного управления департамента финансовой полиции по Северо-Казахстанской области, был судьей Петропавловского городского суда, судья специализированного финансового суда г. Алматы (с 2006 года); председатель специализированного финансового суда г. Алматы (с 2011 года).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

назад (1983) родился- вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет им. Асфендиярова, университет Туран, Высшую школу общественного здравоохранения,также Duke University, «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур), группа клиник «Florence Nightingale» (Турция), «Oxford «Social Health Insurance system» (Германия).

Трудовая деятельность: клинический ординатор, заведующий отделом, заместитель генерального директора Научного центра урологии им. Джарбусынова (2007-2014); заместитель директора департамента стандартизации медицинских услуг (2014-2016); директор филиала «University Medical Center» Республиканского диагностического центра (2016-2017); руководитель управления здравоохранения г. Астаны (2017-2018); руководитель управления общественного здравоохранения г. Астаны (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.