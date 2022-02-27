27 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день неправительственных организаций

Учрежден по инициативе британского социального предпринимателя латвийского происхождения Марциса Скадманиса, чтобы подчеркнуть важность неправительственных организаций (НПО) и наладить взаимодействие между НПО (некоммерческим сектором), государственным и коммерческим сектором.

День НПО получил официальное признание на IX Форуме НПО государств Балтийского моря. А по-настоящему всемирным он стал в 2014 году, когда Министерство официальных дел Финляндии организовало официальное мероприятие по случаю Дня неправительственных организаций при поддержке Организации Объединенных Наций, европейских лидеров и международных организаций.

Международный день полярного медведя

Инициатором этого природного праздника выступает организация Polar Bears International (PBI) - международная организация, которая борется за сохранение популяции полярных (белых) медведей.

Задача дня - распространить информацию об этих животных и привлечь внимание общественности к необходимости охраны как самих медведей, так и их естественной среды обитания. Особенно важен этот день для пяти стран, на территории которых обитают белые медведи: Дании (Гренландия), Канады, Норвегии, России и США.

СОБЫТИЯ

В 2001 году при Западно-Казахстанской областной филармонии г. Уральска был создан Западно-Казахстанский национальный инструментальный оркестр им. Даулеткерея. В составе оркестра более 50 специалистов с высшим профессиональным образованием.

В репертуаре оркестра - произведения народных композиторов Курмангазы и Дины, Туркеша, Даулеткерея, Н. Тлендиева, К. Кумисбекова, А. Жаимова, Е. Брусиловского, С. Мухамеджанова, русских и европейских композиторов.

В 2004 году было создано АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС) - некоммерческая организация в форме акционерного общества, единственным учредителем и участником которого является государство.

Фонд производит аккумулирование социальных отчислений, назначение и осуществление социальных выплат участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска, включая членов семьи, иждивенцев в случае потери кормильца - участника системы обязательного социального страхования.

В 2007 году в Алматы официально открылся почетный консулат Литовской Республики. Почетным консулом Литвы в консульском округе Алматы и Алматинской области стал дипломат Аудрюс Йозенас. Бывший врач, фармацевт, он родился в Литве, но долгие годы прожил в Казахстане. Глава представительства Министерства иностранных дел РК в Алматы Айымдос Бозжигитов вручил официальный документ признания Литовского консульства внешнеполитическим ведомством в РК и аккредитационную карточку.

В 2012 году американская художница Ив Суссман изобрела новый жанр в кинематографе и опробовала свою революционную идею, сняв фильм о Казахстане.

Посмотреть эту картину дважды невозможно в принципе - каждый раз компьютер расставляет кадры из огромной базы в случайном порядке и собирает новую уникальную ленту. Картина состоит из 3000 клипов, 80 аудиозаписей и 150 музыкальных отрывков, записанных в Казахстане. Ленту «Whiteonwhite: algorithmicnoir» можно назвать самой необычной картиной о Казахстане, когда-либо снятой.

В 2013 году впервые в истории отношений между Республикой Казахстан и Организацией экономического сотрудничества и развития наша страна совместно с Европейским союзом возглавила Центрально-Азиатскую инициативу Евразийской программы конкурентоспособности. Программа, включающая семь стран региона (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан и Монголию), направлена на содействие экономического развития региона, повышение его конкурентоспособности.

В 2013 году в ограниченном тираже и предназначенная для коллекционеров вышла в свет эксклюзивная книга «Абай».

Переплет книги изготовлен из натуральной кожи специальной выделки, а листы - из особого материала, обрамленного национальными орнаментами из чистого серебра. В изготовлении издания использована нестареющая хлопковая бумага марки «Nobel Paper», которая позволяет хранить книгу долгие столетия. Тираж издания составил всего 20 экземпляров.

В 2014 году ученые Казахстана получили доступ к крупнейшей базе открытий и инноваций Elsevier. Соглашение об этом между мировым гигантом - компанией Elsevier и казахстанским Национальным центром научно-технической информации подписано в Алматы. Теперь отечественные ученые могут черпать самую передовую и архивную информацию из первых рук. Кроме того, у них появилась возможность делать свои публикации в ведущих научных изданиях.

В 2018 году в Астане завершился первый фестиваль студенческих фильмов «Ұшқын». В конкурсной программе приняли участие 50 короткометражных фильмов студентов Казахского национального университета искусств. Вне конкурса были показаны 20 картин студентов киношкол Азербайджана, Англии, Казахстана, Кыргызстана, России, США и Чехии.

Лучшим из фильмов, принятых на конкурс, признан короткометражный фильм Шугылы Сержан «Самал», отмеченный за «Лучший сценарий» кафедрой искусствоведения и получивший приз имени Бауыржана Ногербека. Также фильм получил приз в номинации «Лучшая женская роль» (Жанеля Аликова).

В 2018 году в Казахстане была разработана Карта общественного контроля за работой государственных органов, реализация которой посредством использования социальных сетей даст мощный импульс раскрытию ранее неизвестных латентных форм нарушений и минимизации коррупционных деяний. Территориальными подразделениями Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции созданы страницы в Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

В 2019 году директор международного телеканала FNL Network Рокко Лео Галиоти получил в Голливуде в Лос-Анджелесе, где проходила церемония награждения American Testing Award, главную премию в номинации «Куда стоит путешествовать» за фильм о достопримечательностях Тараза.

При этом Рокко Лео Галиоти заметил, что больше ожидал от Мальдив и Бали в получении премий, но не от Тараза. Ему в полной мере удалось передать зрителям и жюри все очарование и «вкус» древнего города Казахстана.

В 2021 году школьница из Петропавловска Тогжан Ахметова стала золотым призером престижного конкурса Buca-IMSEF, в котором приняли участие более 300 проектов из 24 стран. Конкурс входит в число международных инженерных и научных конкурсов школьников. Проводился он в Турции.

Одиннадцатиклассница Т. Ахметова представила на конкурсе проект по использованию отходов лесозаготовки для создания косметики и медицинских препаратов.