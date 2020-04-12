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    27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

    12 Апреля 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 12 апреля 1945 года, шел 1391-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    В течение 12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город и железнодорожную станцию Скалица.

    Северо-восточнее Вены войска фронта заняли на территории Австрии населенные пункты Дрезинг, Еденшпайген, Лойдесталь и железнодорожную станцию Эйбесбрунн, перерезав железную дорогу и шоссе Вена — Брно.

    В Вене войска 3-го Украинского фронта вели уличные бои в городском районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой Дунай, где заняли более 60 кварталов. Западнее и юго-западнее города Сомбатель войска фронта, продолжая наступление, заняли на территории Австрии город Гюссинг (Неметуйвар).

    12 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 27 дней…

    28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

    29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

    30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

    31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

    32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

    33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

    34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

    35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

    36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

    37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

    38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

    39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

    40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

    41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

    42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

    43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

    44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

    45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

    46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

    47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

    48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

    49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

    50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

    51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

    52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

    53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань


    Автор:

    Ринат Дусумов

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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