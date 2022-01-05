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    27 детей родились в первые дни января в СКО

    5 Января 2022, 17:36

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за праздничные дни наступившего нового года родились 27 малышей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заведующая родильным отделением областного перинатального центра Наталья Клебан рассказала, что в новогодние праздничные дни отделение работало в штатном режиме. В перинатальном центре родились семь малышей: пять мальчиков и две девочки.

    «Работала бригада врачей в составе двух врачей родильного, анестезиолога-реаниматолога и детского анестезиолога-реаниматолога. В режиме ожидания работала группа врачей санитарной авиации. Это наши коллеги, которые готовы были в любое время выехать в любой регион области для оказания помощи. Последним в уходящем году родился крепкий мальчишка. Первой в Новом году, в 00:50 часов, родилась доношенная, здоровая девочка. Все дети родились в удовлетворительном состоянии», - рассказала Н. Клебан.

    Она добавила, что роды принимали не только врачи областного перинатального центра, но и родильных отделений районных больниц. Всего в новогоднюю ночь там родились 10 детей: 6 мальчиков и 4 девочки.

    За праздничные дни в Северо-Казахстанской области на свет появились 27 малышей: 13 девочек и 14 мальчиков.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Демография Общество
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