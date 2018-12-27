27 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

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ИМЕНА

115 лет назад (1903-1958) родился АМАНЖОЛОВ Сарсен Аманжолович - видный ученый-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания, автор первой грамматики казахского языка для начальной школы, создатель учебников и программ для вузов Казахстана. Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Среднеазиатский государственный университет.

Он продолжил начатую А. Байтурсыновым и К. Жубановым работу по формированию теоретических основ казахского языкознания. В научных трудах С. Аманжолова получили освещение все кардинальные вопросы казахского языкознания (алфавит, орфография, терминология, лексикология и лексикография, грамматический строй, история и диалектология, казахский литературный язык). Современный казахский алфавит и основные принципы казахской орфографии, принятые на сессии Верховного Совета республики в ноябре 1940 года, разработаны С.Аманжоловым в его работе «Новый алфавит и орфография казахского литературного языка (составлен на базе русского алфавита)». В тридцатые годы ученый создает первые учебные программы и нормативные грамматики казахского языка для казахской средней школы, первую вузовскую грамматику казахского языка (1940). Главный грамматический труд на казахском языке, впоследствии переработанный автором и озаглавленный «Қазақ әдеби тiлi синтаксисiнiң қысқаша курсы» («Краткий курс синтаксиса казахского литературного языка»), был первым вузовским учебником казахского языка. В этом труде всесторонне освещаются проблемы синтаксической теории и философии языка, дана углубленная разработка синтаксических категорий на материале казахского языка.

Он собирал образцы устного народного творчества, изучал историю казахского литературного языка. В докторской диссертации «Қазақ диалектологиясының негізгі мәселелері» исследованы проблемы истории казахского языка и диалектологии, родство с тюркскими языками. Труд стал основной формирования казахской диалектологии как области тюркологии. Разрабатывал вопросы терминологии, грамматики и орфографии. С.Аманжолов заложил основы современной казахской научной лингвистической терминологии. Сохранились его фронтовые записки и большая рукопись «Из опыта политико-воспитательной работы среди бойцов нерусской национальности в дни Великой Отечественной войны», написанная им в 1945 году.





108 лет назад (1910-1995) родился КАРАТАЕВ Мухамеджан Кожаспаевич - литературовед, критик, заслуженный деятель науки КазССР, лауреат Государственной премии КазССР (1974), премии АН КазССР имени Ч.Ч. Валиханова (1985); главный редактор Казахской советской энциклопедии.

Родился в Сырдарьинском районе Кызылординской области. Окончил Казахский педагогический институт (1933); аспирантуру Ленинградского института истории, философии и литературы (1936).

Литературной деятельностью начал заниматься в 1934 году: писал критические статьи, участвовал в создании учебников для средней школы, делал доклады на темы литературы, читал лекции. Был ответственным секретарём, исполняющим обязанности председателя правления Союза писателей Казахстана, заведовал кафедрой Казахского педагогического института с 1936 по 1938 год. Дважды (в 1938-1948 и 1951-1955 годах) подвергался репрессиям, отбывая сроки в ГУЛАГе в Иркутской области. В первый раз его осудили по 58 статье, без права переписки, на долгих 17 лет. Через 10 лагерных лет ему разрешили поселиться в Красноярском крае. С 1955 года работал в издательстве «Жазушы». В последние годы жизни был советником Института литературы и искусства НАН РК.

Помимо художественной прозы, занимался переводами на казахский язык художественной литературы: перевел «Мои университеты» М. Горького, один том романа М. Шолохова «Тихий Дон». Принимая активное участие в развитии теории художественного перевода, М. Каратаев написал существенные труды о проблемах перевода казахской литературы на русский язык и русской литературы на казахский язык. Автор ряда трудов по проблемам теории литературы, вопросам современной советской литературы и литературной критики Казахстана.

М. Каратаев - автор многих учебников по казахской литературе для школ и вузов, составитель хрестоматий, один из авторов 3-го тома «Истории казахской литературы» в 6 томах, главный редактор и один из основных авторов истории казахской литературы советского периода в издании, вышедшем на русском языке.



105 лет назад (1913-1999) родился МУСИН Шахан Алимханович - актер, народный артист Республики Казахстан.

Уроженец Павлодарской области. Учился в Алматинском сельскохозяйственном институте.

Трудовую деятельность начал в 1934 году в Семипалатинском казахском театре драмы (совр. Семипалатинский казахский музыкально-драматический театр). Первая роль - Бидахмет в спектакле «Месть» И. Жансугурова. На сцене театра сыграл роли Арыстана, Есена («Айман-Шолпан» и «Еңлік-Кебек» М. Ауэзова), Абиша («Шұға» Б. Майлина). В 1936 году был арестован как враг народа, после реабилитации работал в Казахском театре юного зрителя, в Казахском театре драмы имени М. Ауэзова. Внес значительный вклад в создание сценических образов представителей творческой интеллигенции. Им блестяще сыграны роли Ахана в «Ақан сері-Ақтоқты» Г. Мусрепова, Сакена в «Сәкен Сейфуллин» С. Муканова, Сырыма в «Қарагөз» М. Ауэзова. Многие поколения кинозрителей помнят его роли в фильмах «Это было в Шугле» (в роли Рустемова), «Мы здесь живем» (в роли Сапарова), «Его время придет» (в роли Баймагамбета), «Улан» (в роли профессора) и др.

103 года назад (1915-2006) родился САГИНОВ Абылкас Сагинович - казахстанский учёный, доктор технических наук, профессор, академик АН КазССР, Герой Социалистического Труда.

Родился в Павлодарской области. Окончил Карагандинский горный техникум; Днепропетровский горный институт (1939).

Свою трудовую деятельность начал в 1931 году мотористом на Успенском руднике треста «Прибалхашстрой». На следующий год он поступил в Карагандинский горный техникум и вскоре в числе группы студентов-казахов был направлен в Днепропетровский горный институт имени Артема, после окончания которого до 1948 года работал на шахтах Карагандинского угольного бассейна в должности начальника участка, главного инженера, директора шахты, руководителя технического отдела угольного треста. С 1948 по 1951 год работал начальником управления Госгортехнадзора Карагандинского района, главным инженером треста «Карагандауглеразрезы». В 1951 году был назначен директором Карагандинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского угольного института (ВУГИ), преобразованного под его руководством в 1952 году в Карагандинский научно-исследовательский угольный институт (КНИУИ). В 1955 году был назначен директором Карагандинского горного института, преобразованного в 1958 году в Политехнический институт. В должности ректора он проработал в течение 33 лет, одновременно заведуя кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых.

В 1971 году за большие заслуги в развитии высшего образования и подготовке квалифицированных специалистов для народного хозяйства А.С. Сагинову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Была присуждена Государственная премия Казахской ССР в области науки и техники (1974, 1987). Его заслуги в развитии народного хозяйства СССР и республики, высшего образования и науки были неоднократно отмечены правительственными наградами - шестью орденами и медалями. Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в декабре 1995 года присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан».



55 лет назад (1963) родился АХМЕТЖАНОВ Нурболат Кадырович - руководитель управления культуры Туркестанской области.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, концертный исполнитель, преподаватель (1990); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», бакалавр юриспруденции (2006).

Трудовой стаж: концертмейстер, директор оркестра, артист оркестра Павлодарской областной филармонии (1990-1998); заместитель начальника управления культуры Павлодарской области (1998-2002); руководитель управления народного творчества и региональной политики Министерства культуры Республики Казахстан, главный консультант отдела законодательства аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2002-2006); заместитель директора департамента искусств, заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры Республики Казахстан, руководитель управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области (2006-2014); советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2015-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.