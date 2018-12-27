27 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».





СОБЫТИЯ

В 1924 году в Семее прошло собрание Русского географического общества, посвященное памяти Абая, а также вечер, организованный в городском театре. На вечере Мухтар Ауэзов выступил с докладом о творчестве Абая.





В 2005 году в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 10-летия Парламента Республики Казахстан учреждена юбилейная медаль. Наряду с учреждением юбилейной медали «Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл» были утверждены положение о ней и ее описание.

В 2010 году Национальный банк РК выпустил в обращение монеты «Вольная борьба. Олимпийские игры 2012» номиналом 100 тенге. Монета «Вольная борьба. Олимпийские игры 2012» изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 12 тысяч штук (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).

В 2011 году Национальный банк РК завершил конкурс на лучший дизайн монеты, посвященный 20-летию независимости нашей страны. Конкурс, нацеленный на поиск и поддержку лучших идей и укрепление имиджа национальной валюты тенге, проводился на тему «Мой Казахстан» по двум номинациям: «Народная монета» и «Детская монета».

Первое место в номинации «Детская монета» завоевала Адема Хасенова из Алматы. Глава Нацбанка Григорий Марченко вручил ей чек на 500 000 тенге. В номинации «Народная монета» конкурсная комиссия решила не присуждать первое место.

В 2011 году члены казахстанской экспедиции над самой южной точкой планеты водрузили лазурный флаг Казахстана. Путь к Южному полюсу занял у казахстанских полярников восемь дней, обратно - пять. Но каждая минута, каждый шаг стали истинным испытанием на прочность: минус 47 по Цельсию при пронизывающем ветре, нулевая видимость. Это был сильнейший циклон в Антарктиде за последние 15 лет.

На память об этой уникальной поездке полярники подарили акиму столицы И. Тасмагамбетову Государственный флаг и флаг Астаны, а также экземпляр Конституции, которые побывали вместе с путешественниками на самой южной точке планеты.

В 2014 году командующий военным контингентом миссии ООН в Западной Сахаре генерал-майор Имам Эди Мулионо на совещании по подведению итогов деятельности миссии за 2014 год отметил вклад казахстанских «голубых беретов» в обеспечение мирной жизни в Западной Сахаре. В качестве военных наблюдателей миссии ООН в эту страну направлены офицеры казахстанского миротворческого батальона «Казбат» Бахтияр Акбалаев, Темирлан Мусапиров, Талгат Тасбулатов. Их основной задачей является патрулирование, мониторинг и доклад обстановки.

В 2016 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Қазақ вальсі» номиналом 500 тенге, которые открывают новую серию монет «Изобразительное искусство Казахстана», призванную популяризировать богатство национальной культуры Казахстана. На реверсе монеты - картина художницы Гульфайрус Исмаиловой «Казахский вальс» (Государственный музей искусств Республики Казахстан имени А. Кастеева), на которой изображена казахская танцовщица, Народная артистка Казахской ССР Шара Жиенкулова. Цветовое решение выполняется посредством технологии тампопечати.

В 2017 году Международное информационное агентство «Казинформ» и Национальный Олимпийский комитет Казахстана заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого МИА «Казинформ» стало первым информационным агентством, получившим статус «Официальный информационный партнер» НОК.

В рамках сотрудничества посредством Спортивного информационного агентства «SPORTINFORM» главная лента страны будет обеспечивать информационную поддержку Национальному Олимпийскому комитету в освещении соревнований с участием казахстанских олимпийцев, а также всех мероприятий, проходящих под эгидой НОК.

В 2017 году на казахском языке вышел в свет журнал «Рухани жаңғыру», в котором будут публиковаться материалы о важных социальных вопросах. Первое республиканское глянцевое печатное издание было выпущено тиражом в 1000 экземпляров, объемом в 31 страницу.

В 2017 году состоялась церемония гашения почтовых марок, посвященных 25-летию вступления Республики Казахстан в Организацию Объединенных Наций, а также созванной Главой государства Нурсултаном Назарбаевым инициативе о Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).