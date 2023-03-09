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    27 человек заболели коронавирусом в Казахстане

    9 Марта 2023, 09:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявили 27 случаев коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 731 человек (–1 552 + и 179 КВИ-), из них в стационарах находится 135 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 596 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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