27 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 5 февраля в Казахстане зарегистрировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане 27 человек заболели коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о 76 заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 406 тысяч 173 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 724 человека.