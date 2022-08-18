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    27 человек пропали из-за паводка на северо-западе Китая

    18 Августа 2022 11:05

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Не менее 27 человек пропали и четверо погибли в результате паводка в провинции Цинхай (Северо-Западный Китай), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая.

    Происшествие произошло в уезде Датун города Синин провинции Цинхай. В результате внезапного наводнения четверо погибли и с 27 потеряна связь. Местные власти в 07:10 часов 18 августа объявили чрезвычайное реагирование на стихийное бедствие.

    Как ранее сообщалось, на прошлой неделе в китайской юго-западной провинции Сычуань погибли семь туристов в результате паводка на одной из горных рек.

    Фото: apimages.com


    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Происшествия #Китай #Паводок #Мировые новости
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