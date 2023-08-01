27 человек погибли в результате ударов молнии в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в индийском штате Западная Бенгалия от ударов молнии погибли не менее 27 человек. Причиной частых ударов молнии послужили штормы на юге Бенгалии и высокая влажность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of India.

Как стало известно, массовое количество жертв связано с тем, что во время стихии люди продолжали работать в поле, хотя чрезвычайные службы объявили о повышенном уровне опасности.

По информации местных властей, жертвами непогоды стали жители шести округов Западного Бенгала, среди которых было три женщины.

Правительство штата объявило о выплате компенсации родственникам каждого из погибших и попросило районные администрации связаться с семьями пострадавших.