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    27 человек погибли в результате ударов молнии в Индии

    1 Августа 2023, 20:52

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в индийском штате Западная Бенгалия от ударов молнии погибли не менее 27 человек. Причиной частых ударов молнии послужили штормы на юге Бенгалии и высокая влажность, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of India.

    Как стало известно, массовое количество жертв связано с тем, что во время стихии люди продолжали работать в поле, хотя чрезвычайные службы объявили о повышенном уровне опасности.

    По информации местных властей, жертвами непогоды стали жители шести округов Западного Бенгала, среди которых было три женщины.

    Правительство штата объявило о выплате компенсации родственникам каждого из погибших и попросило районные администрации связаться с семьями пострадавших.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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