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    27 человек погибли при опрокидывании автобуса на юге-западе Китая

    18 Сентября 2022, 11:41

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – 27 человек погибли при опрокидывании автобуса в воскресенье в провинции Гуйчжоу на юге-западе Китая. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В воскресенье утром в провинции Гуйчжоу в результате опрокидывания пассажирского автобуса на скоростной автомобильной дороге погибли 27 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

    В момент аварии в автобусе находилось 47 человек.

    По факту ЧП начато расследование. О причинах ДТП не сообщается. На место происшествия выехали оперативные службы.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ДТП Китай
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